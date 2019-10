TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 19 - I 40 anni di "Alien"

29/10/2019, 10:26

, in programma fino a domenica 3 novembre, dedica la giornata di mercoled 30 ottobre ai grandi cult della fantascienza.Alle ore 10.00 inaugurano le conversazioni mattutine di Futurologia: appuntamento al ridottino del Teatro Miela con una serie di incontri a ingresso libero volti ad esplorare il confine tra scienza e fantascienza, per riflettere sul cortocircuito che si innesca tra fiction e realt.Alle 15.30 sempre al Miela verr proiettato in anteprima internazionale "" di Annie Deniel, documentario dedicato alla comunit artistica steampunk che si ispira tanto alla fantascienza quanto alla Rivoluzione Industriale.Alle 17.00 appuntamento al Rossetti con lanteprima italiana didi Alexandre O. Philippe, che verr proiettato alla presenza del regista. Il documentario racconta le inquietanti origini del celebre film di Ridley Scott, che questanno festeggia i primi 40 anni dalluscita nelle sale. Grazie a materiali inediti appartenuti allo sceneggiatore Dan O'Bannon e al designer H.R. Giger, il documentario svela le ispirazioni alla base di, dalla mitologia greca ed egizia ai fumetti underground, dalla letteratura di H.P. Lovecraft all'arte di Francis Bacon, fino alle allucinazioni oscure di O'Bannon e Giger.Alle 17.30 al Miela si terr lanteprima italiana didi Isa Willinger, ironico e commovente documentario sull'intelligenza artificiale, che ci mostra il mondo di domani nella quotidianit di oggi.Alle 20.00 al Rossetti verr proiettato in anteprima italianadi Jeremy Gardner e Christian Stella, film rivelazione del Tribeca. Sempre alle 20.00 al Teatro Miela sar la volta di Blood Machines del duo Seth Ickerman con le musiche di Carpenter Brut.Alle 20.30 presso la Chiesa Evangelica Luterana Luca Maria Baldini sonorizza con le sue matrici elettroniche Luomo meccanico, film muto del 1921 di e con Andr Deed (noto per il ruolo di Cretinetti).Alle 22.00 arrivano sul grande schermo del Politeama Rossetti gli attesissimi cyborg di, film che riunisce, per la prima volta dopo 28 anni, il premio Oscar James Cameron con le star della serie originale Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, dando vita a una nuova ed elettrizzante avventura che riprende da dove ci aveva lasciati Terminator 2 - Il giorno del giudizio.Alle 22.00 al Miela verr proiettatodi Ciro Sorrentino, che riprende il filone sci-fi dei viaggi nel tempo, mentre alle 00.30 sempre al Miela sar la volta di Rabid di Jen e Sylvia Soska, remake del classico di David Cronenberg ad opera delle Gemelle Terribili del cinema horror che apre la sezione Midnight.