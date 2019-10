FESTA DI ROMA 14 - "La villa", un polmone verde a Scampia

28/10/2019, 22:32

Antonio Capellupo



Negli ultimi anni l'immaginario cinematografico e televisivo hanno sempre di pi restituito l'idea di Scampia come di un posto tanto pericoloso quanto invivibile. Ma a voler andare oltre quelle "vele", ci si imbatte in qualcosa di sorprendentemente diverso.Presentato in anteprima alla quattordicesima edizione della Festa del cinema di Roma, "" di Claudia Brignone racconta piccole storie di vita quotidiana che si muovono all'interno del pi grande parco della Campania.C' chi esprimere desideri per il futuro, chi stringe nuove amicizie e chi forse ha trovato un nuovo amore, ma soprattutto c' chi si impegna a mantenere verde e pulito quello spazio di libert, e a difenderlo da chi nottetempo provoca danni.Tra ragazzini che giocano a fare i rapper e signore prese dal corso yoga, la macchina da presa si muove con voglia e curiosit di esplorare da vicino vite normali che aiutano per a rendere speciale quel luogo.Un elogio della normalit e del quieto vivere, ma soprattutto la dimostrazione che, a voler scavare a fondo, si pu trovare qualcosa di tremendamente bello e luminoso proprio laddove tutto sembrerebbe essere oscuro.