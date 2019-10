ALICE NELLA CITTA' 17 - I vincitori

26/10/2019, 14:49

Sono stati consegnati oggi i premi di Alice nella citt 2019 che questanno ha registrato una crescita esponenziale dei numeri: + 26 % di biglietti emessi a fronte dellaumento della capienza delle sale che dai 199 posti del 2018 ha raggiunto i 456 posti del 2019 (380 posti per la Sala Alice TIMVISION e 126 posti per la Sala Raffaella Fioretta). Un aumento sostanziale dellaffluenza del pubblico di Alice che ha registrato il tutto esaurito a quasi tutti gli eventi in programma.La giuria di Alice ha decretato i vincitori di questa edizione annunciando oggi il Premio al Miglior Film, alla Miglior Regia e il Premio Speciale della giuria.Il premio per il MIGLIOR FILM andato a THE DAZZLED di Sarah Suco con la seguente motivazione: per la capacit di raccontare una storia cruda e coinvolgente, attenta ai dettagli di una realt tragica, cogliendo al tempo stesso in modo intelligente le sfumature comiche di una vita imprigionata. Un film travolgente che emoziona e fa riflettere su un contesto lasciato spesso in ombra, qui descritto dalla luce accecante di una lotta interiore verso la salvezza.Vince il PREMIO ALLA MIGLIOR REGIA a Lorenzo Mattotti per LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA con la seguente motivazione: una favola senza tempo destinata ad adulti e bambini raccontata con efficacia, delicatezza e maturit. Una regia che eredita lo straordinario talento compositivo delle illustrazioni di Lorenzo Mattotti ed immerge lo spettatore nella magica Sicilia di Buzzati.Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA andato a SON-MOTHER di Mahnaz Mohammadi per la messa in scena lucida e partecipe di emozioni profonde e coinvolgenti, calate in una dimensione di denuncia culturale, sociale e politica. Un film in cui lassenza di parole un urlo alla libert despressione.Il PREMIO TIMVISION andato a CLEO di Eva Cools che sar possibile vedere in esclusiva sulla piattaforma. Questa la motivazione: Cleo un film drammatico e autentico che sceglie la strada pi difficile per raccontare lelaborazione del lutto e il senso di colpa incrociando sullo stesso piano la vittima e il carnefice. Le atmosfere malinconiche di Bruxelles scandite dalla musica di Segej Rachmaninov contribuiscono a rendere il tutto ancora pi sospeso e introspettivo.TUTTI I PREMI DI ALICE NELLA CITTA:MIGLIOR FILMThe Dazzled di Sarah SucoMIGLIOR REGIALorenzo Mattotti per La Famosa Invasione degli Orsi in SiciliaPREMIO SPECIALE DELLA GIURIASon-Mother di Mahnaz MohammadiPREMIO RAFFAELLA FIORETTA PER IL CINEMA ITALIANO ROMA LAZIO FILM COMMISSIONBuio di Emanuela RossiPREMIO TIMVISIONCleo di Eva CoolsPREMIO RBCASTINGBeatrice Grann per Mi chiedo quando ti mancher di Francesco FeiPREMIO DO RISING STAR AWARDAnna Franziska Jaeger per CleoMENZIONE SPECIALE PER LINTERPRETAZIONENora Stassi per LAgnelloPREMIO PIETRO COCCIA PER LA FOTOGRAFIATullio TrottaPREMIO INSTANT STORIES CINEMOTORE ALLA SCENEGGIATURAMarcello Giovani per Bang BangPREMIO LOTUS AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO3 sleeps di Christopher HoltPREMIO OPERA PRIMACleo di Eva Cools