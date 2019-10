WAITING - Il documentario va alla Camera dei Deputati

22/10/2019, 17:18

presso la sala delle Conferenze della Camera dei Deputati si terr lincontro A scuola di cittadinanza, un momento di dialogo e di presentazione del Documentario, a cura del regista, prodotto con Magda Films. Il documentario, ambientato nella scuola elementare Giuseppe Parini dove la percentuale di alunni figli di immigrati del 95%, sar lo spunto per promuovere il dibattito sulle giovani generazioni di origine straniera nelle scuole italiane.Allincontro insieme al regista parteciperanno: il Sottosegretario alla Giustizia, On. Andrea Giorgis, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali presso la Camera dei Deputati, on. Giuseppe Brescia, il Direttore Film Commission Torino Piemonte, Paolo Manera, la Rete Saltamuri, la Rete Italiani senza Cittadinanza, Save the Children e altre Organizzazioni della societ civile.possibile accreditarsi entro gioved 24 ottobre alle 14 scrivendo aIl giorno prima, gioved 24, "Waiting" alle 21 proiezione al Cinema Aquila al Pigneto.