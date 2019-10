DON'T FORGET TO BREATHE - Proiezioni con il cast a Roma, Milano, Bologna, Udine e Trieste

20/10/2019, 10:28

Dont Forget to Breathe, il nuovo film di Martin Turk presentato come anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma in concorso nella sezione autonoma e parallela di Alice nella Citt, sar protagonista grazie a Quasar Multimedia di un tour promozionale di proiezioni pubbliche alla presenza del cast, che dal 24 al 28 ottobre 2019 si snoder in prestigiose sale selezionate a Roma, Milano, Bologna, Udine e Trieste.Il primo appuntamento con Dont Forget to Breathe sar il 24 ottobre alle ore 21:00 all'Apollo 11 di Roma, dove il regista Martin Turk, lattore Tine Ugrin e il musicista Teho Teardo incontreranno il pubblico in una delle sale pi amate dai cinefili capitolini. Si proseguir poi venerd 25 alle ore 21:50 al Cinema Beltrade di Milano, fondamentale punto di ritrovo per gli amanti del grande cinema dautore, e sabato 26 al Cinema Teatro Orione di Bologna, spazio da sempre particolarmente attento al cinema dessai; in entrambi i casi alla presenza di Turk e Ugrin. Il regista e linterprete del film incontreranno quindi il 27 ottobre alle 20:30 il pubblico di Udine al Cinema Centrale e il 28 ottobre sempre alle 20:30 quello di Trieste al Cinema Ariston.Dont Forget to Breathe, coproduzione italo-slovena-croata scritta e diretta dal regista triestino Martin Turk, riporta sullo schermo emozioni e ambientazioni che spaziano dal cult del 1986 Stand by Me - Ricordo di un'Estate alle atmosfere del cinema di Luca Guadagnino. La storia quella di Klemen, un quindicenne per cui tutto cambia nellestate in cui suo fratello maggiore Peter, al quale profondamente legato, si innamora della bella Sonja. Presto le lunghe giornate insieme sul campo da tennis saranno solo un ricordo e Klemen, confuso dalle sensazioni sconosciute che lo travolgono, dovr fare i conti con le conseguenze delle sue azioni avventate.Presentato in concorso alla 17. edizione di Alice nella Citt, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, Dont Forget to Breathe mette a confronto una natura vibrante e rigogliosa come ladolescenza con la profonda inquietudine di un giovane protagonista, il quale suo malgrado vede il mondo che ama trasformarsi inesorabilmente. A cambiare per sempre tutto sar l'arrivo di una splendida ragazza, verso la quale Klemen prover sentimenti contrastanti di rancore e attrazione.Dont Forget to Breathe una riflessione delicata, con spunti autobiografici, ricca di sfumature sui conflitti e la vulnerabilit della giovinezza, nonch su quei momenti di passaggio che atterriscono e affascinano al tempo stesso.