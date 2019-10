FESTIVAL DELLE IDEE - Boni e Avati ospiti

17/10/2019, 14:46

Prima edizione deldal 24 al 27 ottobre 2019 allM9 Museo del 900 di Mestre.Un festival ideato per Mestre e il suo territorio, in cui ospiti del mondo della cultura, della scienza, dello sport, dellimprenditoria, raccontano attraverso la loro voce le visioni e le grandi idee del Novecento che hanno determinato le ispirazioni e le contaminazioni del presente.Pupi Avati ripercorre le tappe della sua carriera e le trasformazioni della Settima Arte; Alessio Boni e Marcello Prayer dedicano uno spettacolo alla poetica e allintensit emotiva di Alda Merini; Mogol si fa Cicerone lungo la storia della musica leggera italiana, che cos fortemente ha contribuito a creare; Piergiorgio Odifreddi coglie lanima algebrica e razionale del XX secolo, spiegando le idee, i risultati, i problemi ancora irrisolti della matematica del 900; Gioele Dix si confronta con il Teatro del secolo scorso tra letteratura e umorismo, da Pirandello a Groucho Marx alla produzione letteraria americana; Carlo Freccero approfondisce levoluzione della storia della televisione e come si evoluto nel tempo il rapporto tra comunicazione, cultura e societ; Aldo Grasso racconta settantanni di televisione, la sua trasformazione da mezzo informativo a mezzo di comunicazione, intrattenimento, con la creazione di gusti e modi di pensare; la scrittrice Premio Strega Melania Gaia Mazzucco introduce i grandi capolavori dellarte del 900, Francesca Cavallin con il critico darte Massimiliano Sabbion, la simbiosi fra Arte e Fotografia, quando le Immagini diventano Movimento. Philippe Daverio si fa invece narratore della bellezza raccontando le avanguardie del 900 tra arte e costume; due appuntamenti con Morgan: assieme al critico darte Carlo Vanoni, dedica una lectio speciale alla Pop Art che si fa materia sulle copertine di album musicali divenute capolavori; da solo, invece, racconta in musica, con il genio e la competenza che lo contraddistinguono, grandi cantautori e band, da Tenco, a Gaber, dai Beatles a De Andr;Mauro Corona parla del suo Vajont, la montagna che si fa racconto e letteratura, la Natura che si ribella, portando gli spettatori a contatto con un mondo quasi del tutto scomparso. Modera lincontro il romanziere e sceneggiatore Matteo Strukul.Lo sbarco sulla Luna e uno Spazio che appare sempre pi vicino a noi, le nuove tecnologie e la bellezza della Terra vista da lass: a parlarcene, lastronauta Paolo Nespoli.Nulla pi rivoluzionario della felicit, nulla pi tenace della paura di conquistarla. Con questa paura, che fu dei grandi romanzieri, si confronta a viso aperto Igor Sibaldi, filologo e filosofo, studioso di teologia, mentre letteratura e ambiente, Est e Ovest, unione e contrasto sono il fulcro dellintervento dello scrittore russo Nicolai Lilin.Con uno sguardo a met tra passato e presente, Alan Friedman ci porta dentro le storie segrete e le verit shock che infiammano il dibattito politico nazionale e mondiale.Il 900 stato anche il secolo delle grandi imprese sportive: Francesco Moser e Sara Simeoni raccontano i loro record e le vittorie pi coinvolgenti, i valori fondanti dello sport, il sudore e i sacrifici, e come un intero movimento sta cambiando.Mauro Ferrucci ripercorre invece la storia della musica dance, lui che di questo genere uno dei pi grandi interpreti e produttori internazionali da oltre 30 anni. A conclusione proporr un dj set con le sue musiche.Il secolo scorso ci ha lasciato su un bordo, fra tradizione e innovazione, il mito del Progresso e quello della Rovina, lUtopia e la Realt: su questi temi si interroga con un reading il giornalista RAI Guido Barlozzetti; Carosello: oggi un cult, in passato una piccola opera darte quotidiana, in grado di raccontare lItalia del dopoguerra e prima delle contestazioni: amarcord in compagnia di Marco Melegaro di Sky TG24. Rock 900 Conversazioni sulla musica sar invece l'appuntamento con Gi Alajmo.Due gli appuntamenti per gli amanti del cinema documentario: il regista Fabio Massimo Iaquone presenta Infinito Hack, opera cinematografica sperimentale dedicata a Margherita Hack, mentre A cup of coffee with Marilyn il ritratto di una giovane Oriana Fallaci (impersonata da Miriam Leone) fatto dalla regista Alessandra Gonnella.Il Festival dedica un incontro al food & health e a come sono cambiati dal '900 a oggi nutrizione e stili di vita: ne parla Ivan Zangirolami assieme a Ivan Origone, primatista mondiale di velocit sugli sci. Sempre in tema di food, Chef Idea Tino Vettorello: unattenta analisi sul food e focus sui prodotti e larte culinaria del territorio veneto.La nascita delle grandi aziende, laffermarsi dellimprenditoria e dei grandi marchi, simbolo di una delle pi incisive rivoluzioni della storia: un progresso rapido dei cui momenti significativi ci rendono partecipi gli imprenditori Enrico Zoppas (presidente di Acqua Minerale San Benedetto) e Liviano Tomasi (fondatore di Inglesina Baby), esempi di case history di successo.Festival delle idee 900 il grande secolo delle innovazioni ideato da Marilisa Capuano per lAssociazione Futuro delle Idee, fondato da Tommaso Santini, realizzato con il sostegno della Regione del Veneto, la collaborazione di Fondazione di Venezia, la co-organizzazione di M9 e il patrocinio del Comune di Venezia.