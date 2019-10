FESTA DI ROMA 14 - La Pellicola d'Oro lancia la terza edizione

17/10/2019, 14:17

Il prossimo 19 ottobre alle ore 11, nellambito dellarea RomaLazioFilmCommission della Festa del Cinema di Roma, La Pellicola dOro lancia la 3 edizione con incontri tra istituzioni e aziende artigianali del nostro cinema italiano, tema dedicato alle produzioni cineaudiovisivo sottolineando mestieri, in cui aziende, tecnici, registi in presenza di scolaresche presenteranno i loro lavoro, con passioni e problemi che il settore pone.Questanno 2019, grazie alla collaborazione di tre associazione professionali: A.I.A.R.S.E., A.P.A.I. e A.S.N.A.C. che hanno collaborato con il premio de La Pellicola dOro, verranno riconosciuti tre professionisti che le associazioni stesse hanno votato nel loro interno.A seguire un dibattito dal titolo "La produzione e le aziende cinematografiche" Obiettivo? Evidenziare e premiare i mestieri e gli artigiani del cinema italiano sottolineando il nostro Made in Italy nel mondo e alle nuove generazioni che non conoscono i mestieri dei titoli di coda.Comunicarne il valore e portare avanti unopera di sensibilizzazione destinata a curiosi, giornalisti, appassionati e operatori dei diversi settori del cinema.La Pellicola dOro si avvia alla X Edizione del 2020 ricordando di essere stato inserito dal 2017 come premio collaterale alla Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia.Saranno Presenti: Maria Giuseppina Troccoli (Mibac), Francesco Rutelli (Presidente ANICA) Chiara Sbarigia (Dir. Generale APA), Corrado Trionfera (Presidente APAI), Claudio Zampetti (Presidente ASNAC, Ciro Scognamiglio (Presidente AIARSE), Enzo De Camillis (Presidente de La Pellicola d'Oro), Romolo Sormani (Ditta RANCATI), Gabriella Lo Faro (Sartoria Costumepoque), Simone Bessi (AnnaMode),Paolo Masini, Franco Mariotti, Gianluca Leurini (Vice Presidente de La Pellicola dOro).Inoltre: Silvia Scola (sceneggiatrice), Giuseppe Giacchi, (produttore), Marta Zani (scenografa), Stefania Giacomini (giornalista), Roberto Girometti (Autore della Fotografia), Giuseppe Massaro (CinecittLuce).