RAI - Le docufiction dell'autunno 2019

15/10/2019, 18:23

Anche in questa stagione televisiva lofferta di Rai Fiction si caratterizza per una significativa presenza di docufiction, genere che conferma la sua funzione di servizio pubblico e la capacit di attrarre il gradimento di una platea trasversale.Luso orchestrato di linguaggi differenti come la ricostruzione di finzione, lintervista e il materiale di repertorio ha dimostrato che possibile raccontare, mediante punti di vista inediti, vicende e personaggi che hanno segnato la storia dItalia. In questo modo, la Rai prosegue il racconto della memoria storica del Paese con un linguaggio nuovo e dinamico, in sintonia con le trasformazioni che il prodotto televisivo ha vissuto negli ultimi anni.Il riuscito connubio tra tradizione e innovazione uno dei maggiori obiettivi che il genere docufiction riuscito a realizzare. Ed sulla base di questi risultati che la Rai propone nel palinsesto autunnale tre nuovi titoli di grande valore civile: "", "" e "".Nel quarantennale della morte dellavvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, ucciso su mandato del banchiere Michele Sindona nella notte dell11 luglio 1979, la docufiction "" (una produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, regia di Alessandro Celli) ricorda il percorso esemplare di un uomo al servizio dello Stato. Lobiettivo del progetto di restituire, grazie allintensa interpretazione di Alessio Boni, un ritratto delluomo nel suo vissuto, normale ed eroico al tempo stesso. Attraverso il racconto del suo collaboratore pi stretto, il maresciallo Silvio Novembre, e le testimonianze del figlio Umberto, degli amici e colleghi dellepoca, integrate da inserti di repertorio e ricostruzioni di fiction, si intende raccontare una storia incredibilmente attuale e da non dimenticare." (una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction, regia di Emanuele Imbucci) racconta lavvincente storia di una delle donne pi significative della storia politica, sociale e culturale italiana, Nilde Iotti. Nel ventennale della morte, attraverso un accurato lavoro di ricostruzione e la straordinaria interpretazione di Anna Foglietta, la docufiction racconta la complessa biografia della prima donna ad essere stata eletta Presidente della Camera dei Deputati: dalladesione alla Resistenza fino ai momenti pi travagliati della sua storia politica e privata. Nel riuscito intreccio tra fiction, interviste e materiale di repertorio emerge la storia collettiva di emancipazione della donna nella societ italiana, della quale Nilde Iotti stata protagonista ed emblema.Nel cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, la docufiction "" (una coproduzione Rai Fiction-Aurora Tv, regia di Francesco Miccich) ricostruisce la lunga e complessa vicenda processuale che ha cercato di dare un nome ai mandanti e agli esecutori della strage attraverso il punto di vista di Francesca Dendena, la figlia di una delle vittime e Presidente dellAssociazione Famigliari delle vittime della Strage di Piazza Fontana, interpretata da Giovanna Mezzogiorno. Un titolo per ricordare quanto sia importante essere consapevoli della nostra Storia e quanto sia necessario interrogarsi ancora oggi sulle motivazioni di quella strage.