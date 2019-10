CREUZA DE MA' 11 - Dall'11 ottobre si continua

09/10/2019, 13:53

Dopo la riuscita sei giorni di met settembre a Carloforte,, il festival di musica per cinema ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, vive a Cagliari, questo fine settimana, la seconda parte della sua edizione numero tredici. In programma venerd, sabato e domenica () una fitta agenda di impegni (tutti a ingresso gratuito) al Cineteatro "Nanni Loy" dell'ERSU, in via Trentino, con masterclass, incontri, proiezioni di film e documentari, compresa un'autentica chicca: la copia ritrovata di "Altura", il primo film girato in Sardegna nel dopoguerra, con le musiche di Ennio Porrino.Tra gli ospiti, i compositori Francesco Cerasi e Andrea Guerra, la montatrice Letizia Caudullo, l'attore Jacopo Cullin, i musicisti Andrea Pesce e Cristiano De Fabritiis, i registi Simone Aleandri, Agostino Ferrente e Paolo Zucca.Anche in questa tranche cagliaritana, il versante didattico del festival ha un rilievo di primissimo piano, come ormai da diverse edizioni a questa parte. Nel palinsesto delle tre giornate, la mattina dunque interamente dedicata alle masterclass sulla musica per il cinema: un appuntamento formativo rivolto agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia - Musica per cinema e Suono di Roma, agli studenti del Conservatorio e del Corso di laurea magistrale in Scienze della produzione multimediale dell'Universit di Cagliari, ma aperto anche al pubblico. Inaugura la serie, venerd 11 alle 10.30, Francesco Cerasi sul tema del lavoro del musicista con le immagini, la registrazione musicale, il rapporto tra registi e musicisti, montaggio e edizione del suono.Classe 1980, compositore e produttore musicale, autore di oltre cinquanta titoli tra cinema, tv e documentari, Cerasi parteciper anche alla proiezione di "" di cui firma le musiche, che inaugura alle 16.30 il ciclo di film in visione ogni pomeriggio. Girato nel 2012, il cortometraggio di Giovanni La Prola ambientato alla fine dell'Ottocento in un piccolo feudo siciliano, dove un gruppo di contadini si rivolta contro il proprietario terriero.Simone Aleandri invece il regista del documentario in programma a seguire,"": un viaggio nella vita di Silvano Campeggi, in arte Nano, l'ultimo grande illustratore del cinema che con i suoi manifesti - da "Via col vento" a "West Side Story", passando per "Casablanca" e "Ben Hur" - ha fatto sognare generazioni di spettatori prima ancora di entrare in sala.Due sedicenni, amici inseparabili, che vivono nel Rione Traiano di Napoli sono i protagonisti reali di "", il docufilm di Agostino Ferrente che chiude le proiezioni di venerd 11. I due adolescenti hanno accettato la proposta del regista di riprendersi attraverso un iPhone, raccontando cos la loro quotidianit di ragazzi, in una realt complicata come quella delle periferie della citt partenopea. Insieme al regista, presenti in sala anche Letizia Caudullo, che ha curato il montaggio del film, e Andrea Pesce e Cristiano Defabritiis, autori delle musiche.In serata (venerd e poi l'indomani) il festival si sposta all'Auditorium del Conservatorio per un altro impegno didattico proposto in occasione del dodicesimo Premio Andrea Parodi, il contest dedicato alla world music organizzato dalla Fondazione intitolata al grande cantante sardo scomparso tredici anni fa, in programma da gioved 10 a sabato 12: Cine Campus, questo il titolo, un percorso di formazione di musica per cinema organizzato dall'associazione Backstage per il festival Creuza de M in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Fondazione Sardegna Film Commission.Reduci dalla proiezione del giorno prima di "Selfie", Agostino Ferrente, Andrea Pesce, Cristiano De Fabritiis e Letizia Caudullo saranno al centro della masterclass sul lavoro del regista e del montatore con la musica e i suoni che apre la giornata di sabato 12, alle 10.30 al Cineteatro Nanni Loy.Due film "made in Sardegna" caratterizzano le proiezioni del pomeriggio. Si comincia alle 16 con il lungometraggio di Davide Melis (presente in sala) "": un racconto corale, un viaggio alla scoperta di una delle pi importanti e originali espressioni culturali dell'isola dei nuraghi, il Canto a Tenore, inserito nel 2005 dall'UNESCO tra i Capolavori del Patrimonio Immateriale dell'umanit. Un film in cui il Tenore stesso voce e protagonista del racconto e dei canti.A seguire, alle 18.30, un successo della recente stagione cinematografica: "", secondo lungometraggio (dopo "L'arbitro") di Paolo Zucca: un road movie sardo per una commedia stralunata, con Jacopo Cullin nei panni del protagonista e le musiche firmate da Andrea Guerra, entrambi presenti alla proiezione insieme al regista cagliaritano, cos come, l'indomani mattina, domenica 13, alla terza e ultima masterclass di musica per cinema, come sempre alle 10.30 al Cineteatro Nanni Loy.Il binomio Cinema e Sardegna caratterizza anche gli ultimi appuntamenti in cartellone nel pomeriggio e in serata. Il primo la proiezione, alle 16, del documentario di Sergio Naitza "", un viaggio nelle sale cinematografiche della Sardegna chiuse, abbandonate e decadenti, per raccontare un pezzo di memoria collettiva attraverso i ricordi e gli aneddoti di tre anziani proiezionisti e del "pizzaiolo", appunto, lo storico distributore di "pizze", le bobine dei film in pellicola.Presente alla proiezione, Sergio Naitza - giornalista professionista, critico cinematografico, documentarista - anche tra i partecipanti all'incontro in programma alle 17.30 sulla figura di Ennio Porrino, il grande compositore cagliaritano di cui ricorre il sessantesimo anniversario della scomparsa, e sulla sua musica legata alle immagini, cinema e teatro, in rapporto alla tradizione sarda. Moderati da Gianluca Floris, presidente del Conservatorio "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari, interverranno il direttore dello stesso istituto Giorgio Sanna, la figlia di Ennio Porrino, Stefania, regista, docente, autrice di testi teatrali, sceneggiatrice e musicista, e la musicologa Myriam Quaquero, autrice di una monografia sul compositore. 