OVERTIME SPORT FILM FESTIVAL 9 - I vincitori

Si parla di passioni e imprese ad Overtime, il Festival del racconto e delletica sportiva di Macerata, si incontrano campioni e giornalisti, testimoni piccoli e grandi della bellezza dello sport, ma negli ultimi anni, Overtime stata anche una importantissima vetrina per film, documentari e cortometraggi dautore in ambito sportivo. Un concorso che ha premiato negli ultimi anni lavori importanti sui miti e le leggende sportive, e riflessioni sul doping, sugli sport paralimpici, sul legame tra riscatto sociale e attivit sportiva.Novit del 2019 la collaborazione con Endorfine rosa shocking, rassegna cinematografica ideata e curata da Laura Aimone che si svolge da due anni a questa parte a Treviso. Protagonista assoluto dei film proposti l'universo femminile, in un intrigante giro del mondo attraverso discipline sportive disparate. Fugaci incursioni in realt molto lontane eppure rese cos vicine grazie al linguaggio universale dello sport. Al centro di ogni storia le donne, non necessariamente atlete affermate, quanto pi spesso persone che, attraverso discipline sportive diverse pi o meno note, trovano la forza di sfidare le convenzioni, di mettere in discussione la propria esistenza e di guardarsi dentro per riuscire a guardare oltre.Confermata anche questanno la grandissima variet di documentari sociali e cortometraggi in tema sportivo, provenienti da tutto il mondo. Dalla Russia alla Francia, dalla Spagna alla Romania, ma anche dal Sud America (Colombia, Messico, Brasile, Argentina), dagli Stati Uniti, dal Sudafrica, dalla Turchia, dalla Thailandia, dal Nepal. Tutti lavori premiati in una apposita categoria di film stranieri.Il premio per il miglior documentario andato a Sport for nature di Stefano Tirelli, girato alle Isole Svalbard e in Islanda: progetto votato ai pi giovani al fine di sensibilizzare al rispetto delle tematiche ambientali e alle problematiche del Global Warming.Miglior film danimazione Blu di Paolo Geremei. Un colpo di vento, uno schizzo dacqua e uno sguardo complice basteranno a cambiare la vita di un bambino speciale in un corto dedicato ai non udenti. Il cartoon protagonista anche nel thailandese Repaisse-moi, che si aggiudica il premio Miglior film danimazione straniero.Il premio Pindaro 2019 stato assegnato a Gigi Il documentario, dedicato a Gigi Marulla, indimenticata bandiera del Cosenza Calcio. Ex compagni di squadra, famigliari, amici e tifosi raccontano, attraverso ricordi personali e aneddoti, il grande campione rossoblu. Aneddoti presenti anche in Como corre Elisa, dedicato a Elisa Sampietro de Forti, icona senza et della corsa argentina (Premio Overtime Festival).Il premio per il miglior format andato invece a The game of life Kriss Akabusi dello statunitense Ryan Murdock, mentre miglior cortometraggio Krampon di Abdullah Sahin, regista turco che ha raccontato la storia di tre adolescenti rifugiati con il sogno di diventare calciatori, ma anche di poter avere un paio di scarpini nuovi.Donne protagoniste invece dei due premi alla miglior sceneggiatura italiana e straniera, andati rispettivamente a Piergiorgio Martena per 11, lavoro che descrive la violenza sulle donne tra le mura di uno spogliatoio di calcio e alla messicana Romina Quiroz Reyna per Upper, in cui la boxe occasione di rivincita sociale.Giordano Viozzi, invece, ha vinto il Premio Opera Prima Sportiva con Lultima partita di Pasolini, documentario che parte dallultima partita giocata da Pasolini, il 14 settembre 1975 a San Benedetto del Tronto, per poi raccontare la sua passione per il calcio ma anche le profonde trasformazioni dellItalia degli anni 70.La storia con la maiuscola il cuore del lavoro di Rojo Rosenvinge, premiato come miglior documentario straniero. Il regista ha raccontato lincredibile storia vera dellAEM Lleida, formazione di calcio femminile che si aggiudicata un campionato giocato interamente da coetanei maschi.Premio Paralimpico a Maneras de vivir dello spagnolo Alberto Rosello Frias, Premio Miglior Fotografia a Hourya, del francese Laurent Roudneff, Premio alla regia per Fino alla fine di Giovanni Dota, Premio miglior attore a Cristina Donadio, la Scianel di Gomorra, protagonista del film Storia triste di un pugile scemo. Il premio Inclusione Sociale va invece in Romania per Invicti, storia di reduci di guerra che provano a ripartire dal mondo dello sport.Il sociale protagonista in The refugees Cup (Miglior regia straniera), pellicola brasiliana che affronta il tema dei rifugiati politici attraverso una competizione calcistica: storie di vita che si uniscono in nome dello sport e della voglia di stare insieme. Molto interessante anche il racconto e lo spaccato sociale di Alamar skate, film colombiano che ripercorre attraverso testimonianze dirette la difficolt di esprimere la cultura skate in un paese come Cuba.Miglior documentario Briganti di Fabrizio e Bruno Urso. Labbandono, spesso colpevole, da parte delle istituzioni e il degrado che accoglie e ospita delinquenza e criminalit,hanno fatto di Librino un quartiere satellite popoloso ma completamente scollegato dal centro cittadino. Un non-luogo con caratteristiche simili alle periferie di molte citt europee, un buco nero che rischia di risucchiare i suoi abitanti. Lassociazione sportiva Briganti Rugby Librino una di queste realt. Inclusione sociale grazie alla palla ovale.Riconoscimenti anche per due film particolarmente degni di nota dell'edizione 2019 di Endorfine rosa shocking: lanimazione sudafricana Belly Flop, in cui la perseveranza e il coraggio danno i loro frutti anche di fronte al talento innato, e Sunakali, storia di calcio femminile nepalese.Ecco la lista dei film premiatiMiglior documentario - "Sport for nature" - ITALIAMiglior film danimazione - "Blu" - ITALIAMiglior film danimazione straniero - "Repaisse-moi" - THAILANDIAPremio Pindaro - "Gigi Il documentario - ITALIAPremio Overtime Festival - Como corre Elisa - ARGENTINAMiglior format - The game of life Kriss Akabusi - USAMiglior cortometraggio - Krampon - TURCHIAMiglior sceneggiatura - 11 - ITALIAMiglior sceneggiatura straniera - Upper - MESSICOPremio Opera Prima Sportiva - Lultima partita di Pasolini - ITALIAMiglior documentario - Briganti - ITALIAMiglior documentario straniero - Tirala alta - SPAGNAPremio Paralimpico - Maneras de vivir - SPAGNAMiglior Fotografia - Hourya - FRANCIAMiglior regia - Fino alla fine - ITALIAMiglior regia straniera - The refugees Cup - BRASILEMiglior attore - Cristina Donadio - Storia triste di un pugile scemoPremio Inclusione Sociale - Invicti - ROMANIAPremio denuncia sociale - Alamar skate - COLOMBIARiconoscimenti anche per due film particolarmente degni di nota dell'edizione 2019 di Endorfine rosa shocking: lanimazione sudafricana Belly Flop, in cui la perseveranza e il coraggio danno i loro frutti anche di fronte al talento innato, e Sunakali, storia di calcio femminile nepalese.