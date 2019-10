I SASSI D'ORO 4 - I vincitori

Marco Belardi



05/10/2019, 13:42

Nel cuore del centro storico della citt dei Sassi, all'interno della splendida cornice di "Casa Cava", Monica Marangoni ha condotto la serata di premiazione, assegnando i celebria personalit del cinema e della Tv che si dono distinti per leccellenza nella loro professione. Ad affiancarla, una madrina d'eccezione, la bellissima e poliedrica attrice Roberta Giarrusso.Una serata speciale che ha riunito molte eccellenze del cinema e della cultura, in un contesto unico al mondo, tra i Sassi di Matera, Citt della Cultura 2019.Ecco i premi assegnati: Miglior Produttore Esecutivo a Enzo Sisti, Miglior Produttore italiano a Marco Belardi di Lotus Film, Miglior Regia Televisiva a Roberto Cenci, Premio Arte e Cinema a Ugo Nespolo, Premio Impresa e Cinema a Medusa Film con Giampaolo Letta, Premio Attrice Rivelazione alla giovanissima Ludovica Nasti per "L'amica geniale", Premio Miglior Attrice a Paola Minaccioni, Premio Miglior Voce a Benedetta Degli innocenti e Christian Iansante per "A Star is Born", Premio Miglior Attore e Sceneggiatore a Fabio Troiano. Premio alla Carriera come divulgatore scientifico, culturale e televisivo a Piero Angela, che non potendo essere presente a Matera, ha ringraziato con un video messaggio.Ad attribuire i riconoscimenti, una giuria composta, tra gli altri, da Irene Bignardi, giornalista e critica cinematografica, lattrice Roberta Mattei, il Presidente di Gattinoni e Presidente della Sezione Tessile e Moda di Unindustria Stefano Dominella , il giornalista e scrittore del Sole 24 Ore Damiano La Terza, il regista Carlo Fumo.Tra le novit di quest'anno, I Sassi dOro inizier la prima fase di Internazionalizzazione consegnando un premio speciale a New York il 19 novembre allinterno del Festival Italian Movie Awards.