CIVICA SCUOLA DI CINEMA LUCHINO VISCONTI - Minnie Ferrara nuovo direttore

04/10/2019, 12:42

Il ConsigliodiAmministrazione diFondazione Milano Scuole Civiche ha scelto Erminia (Minnie) Ferrara, produttrice cinematografica e docentedi economia del cinema, come Direttore della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.La nomina giunge al terminedellavalutazione e dellaudizione delle candidature pervenute dal 1 agosto al 7 settembre 2019 in risposta allavviso per la formazionediun elencodiidonei allincarico.Minnie Ferraraavr il compitodidirigere lascuolafondata negli anni Cinquanta e oggi tra le principali realt formative nel settore dellaudiovisivo.Ricevo con piacere la nomina per lincarico ed per me un onore accettare questa sfidadice Minnie FerraraHo una grande vicinanza professionale alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con cui collaboro da tempo e per cui sento un forse senso di appartenenza. Mi impegner a consolidare, rinnovare e aggiornare costantemente la Scuola perch possa sempre mantenere lalta qualit formativa che la contraddistingue e che la ha portata a rilasciare titoli equipollenti alla laurea universitaria