04/10/2019, 08:23

Tutto cambia per il quindicenne Klemen nellíestate in cui suo fratello maggiore Peter, al quale Ť profondamente legato, si innamora della bella Sonja. Presto le lunghe giornate insieme sul campo da tennis saranno solo un ricordo e Klemen, confuso dalle sensazioni sconosciute che lo travolgono, dovrŗ fare i conti con le conseguenze delle sue azioni avventate.", coproduzione italo-slovena-croata scritta e diretta dal regista triestino Martin Turk, riporta sullo schermo emozioni e ambientazioni che spaziano dal cult del 1986 "" alle atmosfere del cinema di Luca Guadagnino.Presentato in concorso alla 17. edizione di, sezione autonoma e parallela delladedicata alle nuove generazioni, "" mette a confronto una natura vibrante e rigogliosa come líadolescenza con la profonda inquietudine di un giovane protagonista, il quale suo malgrado vede il mondo che ama trasformarsi inesorabilmente. A cambiare per sempre tutto sarŗ l'arrivo di una splendida ragazza, verso la quale Klemen proverŗ sentimenti contrastanti di rancore e attrazione." Ť una riflessione delicata, con spunti autobiografici, ricca di sfumature sui conflitti e la vulnerabilitŗ della giovinezza, nonchť su quei momenti di passaggio che atterriscono e affascinano al tempo stesso. Il film sarŗ distribuito in Italia da Quasar Multimedia nel 2019.