NAPOLI FILM FESTIVAL 21 - Il 27 settembre ospiti Lunetta Savino, Ferdinando Maddaloni e Gianpiero De Concilio

26/09/2019, 12:09

In esclusiva in Campania per ilNapoli Film Festival,diretto daMario Violini,domani 27 settembrearriva "Rosa,il film con protagonista assoluta Lunetta Savinoche incontrer il pubblico alleore 21,15 allInstitut Francais,Via Francesco Crispi, 86(Ingresso 6). Il film, opera prima della regista e sceneggiatrice friulana Katja Colja, racconta la storia di una donna sessantenne che affronta il dolore della perdita della figlia insieme al marito ma che reagisce, al contrario dell'uomo, facendo nuove esperienze fino alla rinascita.Lincontro condotto daMarco Lombardi.Peril concorso internazionaleEuropa Mediterraneosar proiettata, alle ore 17,30 allInstitut Francais, lanteprima deLa guaritricedi Mohamed Zineddaine (posto unico 5,00 Ridotto 4,00). In una citt di periferia del Marocco, vicino a una miniera di fosfato, i treni pieni di minerali tossici viaggiano notte e giorno tra le miniere e la grande fabbrica, un moloch che domina, si nutre e lentamente uccide la citt e i suoi abitanti.Ultimo giro di proiezioni del concorsoSchermoNapoli, a cura di Giuseppe Colella, al Cinema delle Palme (Via Vetriera, 12 - posto unico 5,00 Ridotto 4,00). Per i cortometraggi, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, saranno proiettate sette opere, tra cui Goodbye Marilyndi Maria Di Razza, un lavoro danimazione su unimmaginaria intervista a Marilyn Monroe novantenne, e tre documentari (dalle 18,30 alle 21), tra cuiLo sfizzicariellodi Rossella Grasso, storia di un riscatto per un gruppo di ragazzi con disagi psichici.SchermoNapoli Scuole in programma allInstitut Francais alle ore 10 (ingresso libero). Il concorsoVideoclip Sessionscontinua invecea Castel dellOvo, in Via Eldorado, 3, dalle ore 16 (ingresso libero).La rassegnaSpagna: Opera primapropone lanteprima italiana di Una volta eravamo selvaggidi Carmen Bellas, allInstituto Cervantes,Via Nazario sauro, 23, alle ore 17 (ingresso libero). Seguir alle ore 18,15 (ingresso libero), perSpazio agli autori,Anna Politkovskaja Concerto per voce solista corto e performance di Ferdinando Maddaloni, un concerto-spettacolo sulla giornalista russa assassinata. Per le altre rassegne in programma, sar proiettato perPercorsi dautoreil film La donnaccia di Silvio Siano, introduce Paolo Speranza (ore 16, Institut Francais, ingresso libero) e Tom la ferme diXavier Dolan (ore 21, Cinema delle Palme, posto unico 5,00 Ridotto 4,00). Sar I 400 colpi di Franois Truffaut il film in programma per la rassegnaAutour de 1959la Nouvelle Vague(ore 19,15, Institut Francais, ingresso libero).In cattedra per gli studenti diParole di cinema, in collaborazione conMobydick, lattoreGianpiero De Concilio, che presenter il film Un giorno allimprovviso di Ciro DEmilio (ore 10, Cinema Vittoria,Via Piscicelli, 8 ingresso libero).