1919, FIUME CITTA' DI VITA - Su Rai Storia in prima serata il 25 settembre

Un Paese stravolto dalla Prima Guerra Mondiale. Un popolo che piange oltre 650.000 caduti nelle trincee. I politici umiliati al tavolo della pace di Versailles. Un poeta-soldato che trascina le folle ad ogni comizio. Una citt che diventa emblema delle rivendicazioni irredentiste e nazionaliste. in questa Italia che, 100 anni fa, il 12 settembre del 1919 ha inizio limpresa di Fiume. Unimpresa che cento anni dopo Rai Cultura racconta nel documentario ", scritto da Fabrizio Marini e Nicola Maranesi, con la consulenza storica del professor Francesco Perfetti, presentato in anteprima al Prix Italia 2019 e in onda, in prima visione, mercoled 25 settembre 2019 alle 21.10 su Rai Storia.In primo piano, lavventura di Gabriele dAnnunzio e di un manipolo di legionari partiti da Ronchi in Friuli per occupare la citt adriatica e annetterla allItalia, instaurare la Reggenza del Carnaro, fondare un mito destinato a influenzare la Cultura e la politica italiana e internazionale, l'estetica e il lessico, ben oltre il Ventennio fascista e gli altri totalitarismi che vi attinsero a piene mani. 1919, Fiume citt di vita ripercorre gli episodi epici di quei giorni grazie alla ricostruzione storica, alle interviste agli esperti, ai documenti d'archivio, alle fonti autobiografiche, in un viaggio che si snoda attraverso i luoghi simbolo della vicenda dannunziana.