JESUS ROLLS - QUINTANA È TORNATO - Al cinema dal 17 ottobre

10/09/2019, 12:05

John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana, il campione di bowling pi irriverente di sempre, gi da lui interpretato nel cult Il Grande Lebowski dei fratelli Coen. In Jesus Rolls Quintana tornato, Turturro anche regista e sceneggiatore. Jesus al centro di una vicenda che lo vede parte di un trio di disadattati in fuga dalla legge, insieme a Bobby Cannavale (Boardwalk Empire - L'impero del crimine, Mr. Robot) e Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie, Coco avant Chanel - L'amore prima del mito). Il cast conta anche su altri attori come Susan Sarandon (Dead Man Walking - Condannato a morte, Il cliente), Jon Hamm (Mad Men, Ultimatum alla Terra), Sonia Braga (Donna Flor e i suoi due mariti, Il bacio della donna ragno) e sulla partecipazione straordinaria di Christopher Walken (Il cacciatore, Prova a prendermi).Jesus Rolls Quintana tornato sar distribuito nelle sale italiane da Europictures a partire da gioved 17 ottobre 2019.