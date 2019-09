MILANO MOVIE WEEK - Gli eventi del MIC

09/09/2019, 17:56

Dal 13 al 20 settembre 2019 MIC - Museo Interattivo del Cinema, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e Centro Sperimentale di Cinematografia sede Lombardia partecipano alla seconda edizione di Milano Movie Week organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano con un programma tutto dedicato alla comicit: dai film classici del passato alle tendenze pi attuali dei social e del web. Proiezioni, incontri e riflessioni sull'importanza di affrontare con grande seriet un mestiere antico: divertire.Apre il programma, marted 13 settembre alle ore 20.30, la proiezione in edizione restaurata del primo lungometraggio di Maurizio Nichetti, Ratataplan (1979), un clamoroso successo internazionale che cita la comicit dei cartoon. Il regista sar presente in sala per incontrare il pubblico insieme a Filippo Del Corno - Assessore alla Cultura del Comune di Milano.Oggi la comicit si gioca sul web, mettendo in campo tutte le contaminazioni possibili dellumorismo. Cresce il numero degli attori che fanno satira rimarcando le differenze antropologiche nella vita degli italiani, dal punto di vista meneghino de Il Milanese Imbruttito (incontro e aperitivo con Germano Lanzoni, ovvero Il Comunicatore Contemporaneo, mercoled 18 settembre ore 19), o da quello meridionale nelle storie di Casa Surace (incontro e aperitivo venerd 20 settembre ore 19).In programma anche Si muore tutti democristiani del collettivo di videomaker de Il Terzo Segreto di Satira (incontro e aperitivo domenica 15 settembre ore 19), nato sui banchi della Civica Scuola di Cinema e poi esploso su YouTube. Un film che riesce nell'intento di portare anche al cinema una comicit non banale ispirata all'attualit politica.La corposa rassegna cinematografica, curata dal MIC - Museo Interattivo del Cinema, porter sullo schermo un programma in grado di attraversare diversi generi e generazioni, nel segno di una comicit capace di incidere sul costume e sulla societ in modo mai convenzionale.Non una storia della comicit, ma diversi punti di vista, diversi modi di mettere in scena la risata. E ce n' per tutti i gusti: dalle classiche gag di inseguimenti e torte in faccia del "grassone Fatty" (Roscoe Arbuckle), agli attori-creatori Charlie Chaplin e Buster Keaton, intramontabili figure della comicit del cinema muto; dai surrealismi comici delle avanguardie storiche agli irresistibili Stanlio e Ollio; dal poliedrico attore e clown Pierre Etaix al regista Jacques Tati, dotato di straordinaria inventiva e sensibilit musicale; dagli eccentrici Mel Brooks e Jim Jarmusch alla bravura compositiva di Gabriele Salvatores; dalla matita geniale dell'estroso Osvaldo Cavandoli al grande animatore statunitense Bill PlymptonIn programma anche tre live a cura dei pianisti Francesca Badalini e Antonio Zambrini, che accompagneranno dal vivo le proiezioni relative agli omaggi a Charlot e Fatty Arbuckle, e il classico The Navigator, con un esilarante Buster Keaton alle prese con una nave alla deriva.Oltre ai quattro eventi speciali con Maurizio Nichetti, il collettivo de Il Terzo Segreto di Satira, la Factory Casa Surace e Germano Lanzoni (noto ai pi come volto del Milanese imbruttito), in cartellone anche due incontri speciali a cura della Civica Scuola di Cinema e del Centro Sperimentale di Cinematografia, che indagano la comicit nella comunicazione pubblicitaria e nel cinema d'animazione, riflettendo sull'interesse delle nuove generazioni ad un utilizzo ironico del linguaggio audiovisivo.