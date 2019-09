LIBERI SULLA CARTA - Giancarlo Giannini, Marco Giallini e molti altri

07/09/2019, 17:47

Liberi sulla Carta, si appresta ad aprire i battenti ed inaugurare ledizione numero undici della Fiera dellEditoria Indipendente, il cui tema sar #facciamospazio, proprio nel cinquantesimo anniversario dellallunaggio da parte della crew statunitense dellApollo 11.Trenta saranno gli stand degli editori presenti, tutti rigorosamente indipendenti, come trenta saranno gli appuntamenti che animeranno Rieti, dall11 al 15 settembre prossimi. La location principale sar ancora una volta il Polo Culturale Santa Lucia, alla quale si aggiungono diverse altre location protagoniste di eventi OFF (Largo San Giorgio, lo Stadio Manlio Scopigno, il Rifugio Rinaldi per citarne alcune)Tra i protagonisti degli appuntamenti serali, sono attesi Giancarlo Giannini, che venerd 13 alle 21.30 salir sul Palco Principale per leggere alcuni estratti del suo libro Sono ancora un bambino (ma nessuno pu sgridarmi) e dialogare con Marta Perego, conduttrice e giornalista di Iris e LaEffe; Michela Murgia, che sabato 14 dar voce agli scritti della conterranea Grazia Deledda tratti dal romanzo Canne Al Vento, cos comeMarco Giallini che domenica 15, oltre a regalare al pubblico alcune letture, racconter di s, del suo cinema e dei suoi libri.Ma a Liberi sulla Carta si parler di libri per tutto il giorno, con tantissime presentazioni che vedranno protagonisti i loro autori. Tra questi saranno ospiti Cristiano Cavina, Massimiliano Loizzi, Giuseppe Civati, Ilaria Gaspari, Marta Perego, Gaja Cenciarelli, Simona Baldelli, Romana Petri, Giorgio Biferali, Chiara Scipioni, Fabrizio Farina. Evento di grande rilevanza sar lassegnazione del Premio Citt di Rieti, che avr luogo gioved 12 sul Palco Centrale alla presenza degli scrittori finalisti e sar presentato dagli attori Valentina Principi e Stefano Starna.C anche tanta voglia di sperimentare questanno, come dimostra liniziativa di apertura, affidata al mini torneo di calcio e solidariet tra Osvaldo Soriano FC (Nazionale Italiana Scrittori), ItalianAttori (Nazionale Attori) e FC Rieti Calcio, prevista per mercoled 11 settembre allo Stadio Manlio Scopigno, unico evento a pagamento della rassegna i cui incassi serviranno a sostenere ALCLI - Associazione per la lotta contro le leucemie dellinfanzia e la Fondazione AIRC Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro.Ci sar spazio per una mostra degli atlanti storici nella Biblioteca Paroniana, visite guidate alla scoperta della citt reatina a cura di RI-Attivati, aperture straordinarie del Museo Civico Sez. Archeologia, fino alla presentazione di un libro ad alta quota, con escursione dal Rifugio Rinaldi alla vetta del Monte Terminillo, la cui partenza fissata per la mattina di domenica 15.In pi, i palchi della rassegna ospiteranno anche due appuntamenti musicali: nel primo, gioved alle 21.30, i cantautori Pino Marino e Carlo Valente metteranno in scena Carta Canta, spettacolo scritto ad hoc e presentato in anteprima a Liberi sulla Carta 2019, con la partecipazione del talentuoso Alessandro DAlessandro allorganetto. Nel secondo, domenica 15, leclettica cantautrice e attrice Margherita Vicario si esibir nellevento di chiusura per la rassegna LSC Off, dedicata agli eventi collaterali.Non mancheranno le occasioni per chi appassionato di scrittura, con il workshop di scrittura creativa diretto da Scuola Omero, in cui novelli scrittori potranno specializzarsi nella costruzione di monologhi e dialoghi; inoltre gioved 12 verr assegnato il XIII Premio Arth, concorso per racconti brevi dedicato in questa edizione al tema Spazio. A questo si aggiungono le iniziative dello Spazio Bambini, dove i pi piccoli saranno invitati a liberare la loro creativit attraverso lascolto, la lettura e la costruzione di storie e di giochi.Liberi sulla Carta realizzato con il sostegno e la collaborazione di Regione Lazio Lestate delle Meraviglie, Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Associazione Culturale Amici di Liberi sulla Carta, Lab 3.0 e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Media partner: Radio Radicale, RietiLife.it, Radio Lab Catania.