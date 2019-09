VENEZIA 76 - Vittorio Storaro sul 3D Naturale

06/09/2019, 13:40

Il Premio Oscar Vittorio Storaro si espresso cos oggi a Venezia sul 3D: "".Il 3D come lo abbiamo conosciuto superato oggi da 3D naturale, brevettato dallitaliana REAL-VISION, e rappresentato da TECNOITALIA, che ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia, comparabile allo storico passaggio dall'audizione mono alla stereofonia.3D naturale offre infatti la stereovisione senza bisogno di alcun supporto o occhiali polarizzati con un sistema rivoluzionario ed innovativo per la visione tridimensionale in grado di riprodurre il pi fedelmente possibile il modo di vedere dellocchio umano.Con questa tecnologia REAL-VISION ha realizzato dei monitor che hanno gi trovato straordinarie applicazioni nei settori della chirurgia, della medicina, dell'aeronautica, dell'automotive, della pubblicit e dell'intrattenimento: una rivoluzione che si affermer presto anche nel campo del cinema. Lesperienza cinematografica in 3D come Avatar, che richiedeva l'uso degli occhiali polarizzati, sar presto superata grazie a questa ricerca compiuta da un oftalmologo italiano." - dichiaradi Tecnoitalia che distribuisce il sistema Real-Vision nel mondo e spiega: "".La presentazione di 3D Naturale avvenuta durante la Mostra del Cinema di Venezia nellambito della XXII CONFERENZA EUROMEDITERRANEA SUL CINEMA dal titolo MED SCREAMING SCREENS, i nuovi linguaggi nellera digitale. La conferenza stata organizzata da CICT-UNESCO (Conseil International du Cinma et de la Tlvision dellUnesco), OCCAM (Osservatorio sulla comunicazione digitale dellOnu) e Parlamento Europeo, che si occupano di promuovere lintegrazione dei popoli mediterranei attraverso il cinema e limpiego delle nuove tecnologie.Tramite un contributo video intervenuto anche Lionello Cerri presidente Palazzo del Cinema Anteo di Milano, una delle realt dellesercizio pi allavanguardia in Italia gi dotata di sale di proiezione a 4k, che ha dichiarato: Siamo molto attenti alla tecnologia, guardiamo al futuro. E siamo pronti di dotarci dell8k non appena disponibile.Hanno partecipato anche Pierpaolo Saporito (vicepresidente CICTUNESCO), Lola Poggi Goujon (segretaria generale CICTUNESCO), Vittorio Storaro (Premio Oscar, Cinematographer), Elisa Franceschini (Real Vision), Corrado Rovesti (General Manager TecnoItalia), Francesco Sicurello (Presidente International Institute of Telemedicine), e ha moderato il critico cinematografico, che ha sottolineato: "".