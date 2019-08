ITALIAN FILM FESTIVAL BERLIN 6 - In concerto Calcutta

30/08/2019, 18:03

In attesa del programma cinematografico che sar presentato nel mese di ottobre, prime anticipazioni sulla sesta edizione dellItalian Film Festival Berlin, organizzato dal Tuscia Film Fest e in programma in autunno nella capitale tedesca.Dopo Carmen Consoli e gli Almamegretta, levento speciale dedicato al concerto di un artista italiano vedr come protagonista Calcutta.Il cantante si esibir per la prima volta a Berlino luned 2 dicembre 2019 alla Festsaal di Kreuzberg nellambito del suo tour europeo.Il concerto organizzato in collaborazione con MiBac, Siae, Bomba Dischi, Listen Berlin, Megaherz e DNA Concerti.LItalian Film Festival Berlin avr luogo alla Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg dal 13 al 17 novembre per poi proseguire fino alla vigilia del Natale con la consueta retrospettiva omaggio dedicata allospite donore della manifestazione e con numerosi altri eventi collaterali tra i quali il concerto di Calcutta.LItalian Film Festival Berlin organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con il MiBac, lAgenzia Nazionale del Turismo Enit, lAssessorato al Turismo della Regione Lazio, lAmbasciata dItalia e lIstituto Italiano di Cultura di Berlino.