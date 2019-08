ALLA SALUTE - In prima TV su LaF il 2 settembre

30/08/2019, 13:01

possibile essere felici anche se gravemente malati?: questa la domanda da cui prende il via il racconto di Alla Salute, documentario vincitore del Premio del Pubblico e del Lifetales Award alBiografilm Festival 2018, presentato alToronto Hotdocs 2019e in onda inprima tv assolutasulaF(Sky 135)luned 2 settembre alle ore 21:10. Il film racconta la storia diNick Difino, food performer pugliese a cui viene diagnosticato il cancro nel febbraio 2015, e il suo percorso per combattere la malattia attraverso il sostegno degli amici pi intimi, come linfermiere Nicolae lamigliore amica Lella, e la grandepassione per la cucina.Diretto daBrunella Fil, regista barese e amica personale del protagonista, il documentario nasce dallesigenza di Nick diraccontare, fin dal momento della diagnosi, quanto gli stava succedendo e allo stesso tempo direagirealla notizia che gli aveva appena sconvolto la vita. La pellicola alterna riprese in soggettiva e video-selfie di Nick agli interventi di alcuni dei suoi pi cari amici, come il musicistaRoy Paci, la giornalistaPaola Maugeri, lattivista del ciboDon Pastae gli chefSimone SalvinieDiego Rossi, chesi mettono ai fornelliper cucinare le ricette citate di volta in volta da Nick e raccontare la propria versione di questa vicenda che li ha coinvolti personalmente.Il risultato non per un racconto della malattia, bens di vita: sebbene raccolga anche i momenti drammatici, il film, grazie allaleggerezzae allironiache non abbandonano mai il protagonista, trasforma la lotta contro ilLinfoma non-Hodgkininunoccasione per indagare cosa sia realmente la felicit. Nick rifiuta di dover rinunciare a ci che ama di pi e, nonostante le gravi difficolt e una crisi didentit che lo assale dopo la trasformazione fisica a cui sottoposto, nella fase pi acuta della malattia riesce addirittura a condurre il programma televisivo Vegetale insieme allo chef vegano Simone Salvini. Propriola cucina diventa quindi lo strumento per creare la propria ricetta della felicit, realizzando piatti gourmet e interrogandosi al contempo sullamore, sul rapporto con i propri cari, sui piaceri della vita e anche sul tema della morte.Alla Salute, scritto daBrunellaFil,NicolaDifinoeAntonellaGaeta, prodotto daOfficinema DocconNightswimed sostenuto dallaRegione Puglia,Apulia Film CommissioneIstitutoTumori"Giovanni Paolo II" di Bari. Le musiche sono firmate da Vincenzo Deluci e Gabriele Panico, con la partecipazione speciale di Roy Paci.Lappuntamento con la prima tv assoluta di Alla Salute (Italia 2018, 75) perluned 2 settembre 2019alle21.10sulaF(Sky135).