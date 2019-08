VENEZIA 76 - Presentazione della XIII edizione degli Italian Doc Screenings

29/08/2019, 17:07

Globalizing doc, ovvero dare a storie locali significati globali capaci di superare confini nazionali, geografici, politici e culturali, il titolo scelto per la XIII edizione IDS - Italian Doc Screenings 2019, progetto di Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, storico Mercato Internazionale del Documentario Italiano, che si svolger a Bari dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, con il supporto di Mibac e di Apulia Film Commission.Una scommessa che questanno stata raccolta e fatta propria in primis dalla RAI e dai servizi pubblici europei France Television e Arte. Agli IDS di Bari saranno presenti Commissioning Editor dellemittente pubblica italiana e di quella francese e franco-tedesca, insieme ai rappresentanti dei grandi gruppi televisivi internazionali lineari e non lineari alla ricerca di nuove storie, nuovi linguaggi e nuove strategie finanziarie per raggiungere pubblici sempre pi globali in uno scenario dove la distribuzione dei contenuti sembra non avere pi limiti.La partecipazione della RAI agli IDS 2019 sar annunciata da Andrea Sassano, Direttore delle Risorse Televisive, durante la Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia sabato 31 agosto alle 12,30 nellambito della presentazione degli IDS 2019, a cui parteciperanno anche i direttori IDS Stefania Casini, Agnese Fontana e Marco Visalberghi, alla Villa degli Autori al Lido di Venezia, nella cornice della ormai tradizionale collaborazione con Giornate degli Autori.Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani e CNA Cinema e Audiovisivo esprimono piena soddisfazione, per la decisione della RAI di partecipare in modo organico alla XIII Edizione di IDS - Italian Doc Screenings 2019, una partecipazione che rappresenta un traguardo importante della politica portata avanti da Doc/it e che trova chiari riferimenti anche negli obiettivi espressi nel Contratto Nazionale di Servizio 20182022. Un primo passo molto significativo, un segno tangibile di una concreta collaborazione tra il Servizio Pubblico e la produzione indipendente.IDS - Italian Doc Screenings 2019 vedranno la presenza di decision maker delle diverse reti RAI oltre a rappresentanti di RaiCom e RaiPlay che si confronteranno in modo organico, durante le due giornate di lavori, con Commissioning Editor internazionali e i documentaristi italiani per strutturare insieme nuove modalit co-produttive e distributive a sostegno della produzione indipendente Italiana.Nel corso della presentazione del 31 agosto sar inoltre annunciata dal nuovo presidente di Doc/it Claudia Pampinella la programmazione 20192020 dellAssociazione: in particolare Il Mese del Documentario, consolidato dal recente successo, progetto distributivo italiano giunto alla sua sesta edizione, che sar illustrato dal direttore artistico Pinangelo Marino.Sar fatto il focus inoltre sul grande rilancio degli Archivi nazionali e internazionali con i quali lAssociazione ha consolidato rapporti di antica collaborazione e sul tema dellInternazionalizzazione che vede sempre pi in crescita la presenza delle delegazioni italiane sui mercati internazionali. Infine sar lanciato il progetto di implementazione della piattaforma ITALIANDOC con 1700 titoli di documentari gi in rete e 3600 schede documentari, destinata a diventare il primo censimento del documentario italiano.