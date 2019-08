VENEZIA 76 - Per ArtMedia gli incontri con Piccolo, Kusturica e Sofia Ricci

29/08/2019, 16:57

Tre giorni di incontri, il 30, 31 agosto e 1 settembre, presso la Sala Tropicana dell'Italian Pavilion all'Hotel Excelsior, per l'iniziativa Immagini Personaggi Storie. Percorsi di cinema per studenti. Gli incontri si terranno venerd 30 agosto con, moderato da Laura Delli Colli, alle ore 16.30; sabato 31 agosto con, moderato da Silvia Bizio, alle ore 15.30 e domenica 1 settembre con, moderato da Laura Delli Colli alle ore 17.00.si trasferisce al Lido di Venezia per realizzare una tre giorni di incontri tra talenti del cinema italiano e internazionale e studenti. I protagonisti dialogheranno della propria professione e riceveranno il Wind of Europe International Award - gi consegnato a Matteo Garrone, Julie Taymor, Sergio Castellitto, Valeria Golino, Andr Aciman, Margherita Buy, Toby Jones, Cristian Mungiu, al tre volte Premio Oscar Vittorio Storaro e a molti altri. Liniziativa realizzata nellambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC ideata e curata da Loredana Commonara. Il progetto rivolto agli studenti delle scuole italiane, con la finalit di realizzare un percorso di educazione, apprendimento e approfondimento della cultura cinematografica attraverso rassegne, incontri ed eventi.Gli obiettivi di ArtMedia Cinema e Scuola sono educare allimmagine e sviluppare capacit di interpretazione delle narrazioni e del testo audiovisivo, sviluppare capacit di analisi tramite fruizione di opere, sviluppare capacit di critica della realt e dei fatti contemporanei, avvicinare gli studenti al mondo del lavoro creativo attraverso la sperimentazione in campo, ridurre la distanza tra pubblico e specialisti del settore. Immagini, personaggi, storie - Percorsi di Cinema per studenti ha gi realizzato in primavera 3 appuntamenti a Roma, durante i quali gli studenti hanno partecipato a un incontro - dibattito con il regista Daniele Luchetti preceduto dalla proiezione del suo film Momenti di trascurabile felicit, con lattore Alessandro Borghi per il film Sulla mia pelle e con il regista Riccardo Milani e lattrice Paola Cortellesi per il film Ma cosa ci dice il cervello. Tutti gli incontri sono stati moderati dal critico cinematografico e regista Mario Sesti. Dopo la tappa al Lido di Venezia il progetto riprender col nuovo anno scolastico, per coinvolgere anche sceneggiatori, tecnici e maestranze del cinema. Gi confermati due appuntamenti romani in autunno, con il regista Claudio Giovannesi e lautore e sceneggiatore Roberto Saviano, insieme alla proiezione del film La paranza dei bambini, Orso dArgento allultimo festival di Berlino, e con lattrice Valeria Golino accompagnata dalla proiezione della sua seconda opera da regista, Euforia.