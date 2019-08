VENEZIA 76 - Presentato il documentario "Bassilora"

29/08/2019, 15:38

E’ stato un incontro intenso ed emozionante quello di oggi 29 Agosto al Lido di Venezia, presso lo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior, Sala Tropicana 1) per la presentazione di Bassil’ora, l’intenso racconto della Campagna di Russia raccolto dalla viva voce di uno dei suoi oramai rarissimi superstiti: il centenario Giuseppe Bassi che, lucidissimo, ha raccontato le sue dolorose memorie di guerra e di prigionia e ha fatto un appello a tutti i politici affinché non si faccia più nessuna guerra. Al suo fianco, un'emozionata Karina Arutyunyan, che rievoca i ricordi dei nonni, di origine ebrea e prigionieri nei lager nazisti e racconta la bellezza di lavorare accanto a Giuseppe. E i racconti di questo centenario incantano il pubblico.Era presente anche la regista Rebecca Basso che ha sottolineato l'importanza di creare e diffondere un film come questo, con contenuti unici, affinché non si perda la memoria. Era presente anche Cristian Bottaro, Sindaco di Villanova di Camposampiero. L’incontro è stato condotto dalla giornalista (Il Mattino di Padova) Martina Mazzaro.Da dicembre al cinema.Bassil’ora è una produzione Emera Film con il contributo di Kioene e Regione del Veneto - Por FESR Veneto 2014 - 2020, con il sostegno di Pro-Loco di Villanova di Camposampiero, con i patrocini dei Comuni di Villanova di Camposampiero (PD), Pozzuolo del Friuli (UD) e dell’U.N.I.R.R..