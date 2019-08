DEBRIS/DETRITI_PUGLIA - Anteprima il 4 settembre al Cineporto di Bari

29/08/2019, 14:12

Il prossimo mercoled 4 Settembre presso il Cineporto di Bari, alle ore 18,30, l'artista Sergio Racanati presenter per la prima volta il suo nuovo lavoro, DEBRIS/DETRITI_Puglia. Il film stato realizzato nellambito della pi recente Residenza dartista promossa dallApulia Center for Art and Technology di Ruvo di Puglia negli scorsi mesi di luglio e agosto.La proiezione sar preceduta da una presentazione alla quale - oltre ai componenti del Centro e all'artista - prenderanno parte Giampaolo Marzi, ideatore del Festival MIX Milano, Giusy Caroppo, storica dellarte e curatrice indipendente, e Angelo Amoroso dAragona, critico e cineasta.Il progetto filmico DEBRIS/DETRITI_Puglia, che lartista ha sviluppato per lApulia Center for Art and Technology, riflette sul tema della territorialit, ponendo particolare attenzione alla dimensione etnografica. La direzione del progetto quella di indagare la storia come possibile modello di produzione/attivazione di processi e dinamiche allinterno degli eco-sistemi locali. In DEBRIS/DETRITI_Puglia lesperienza il motore dell'attraversamento dei territori e si realizza con lincontro di micro-storie, micro-eventi e micro-comunit.Come sottolinea Racanati, il film non riflette unicamente sul dato "disastro, memoria e legami affettivi" quanto sulluomo ed in particolare sul suo nuovo ed improvviso rapporto con la natura alterata, i meccanismi psichici del profondo, le metamorfosi delle tradizioni che creano nuove possibili comunit.Frutto delle riflessioni esplicitate nel Manifesto Perch ho deciso di vivere a Sud, redatto dallartista stesso e presentato nel giugno 2018, DEBRIS/DETRITI fa parte di un pi ampio lavoro di ricerca che intende questionare la visione del/dei Sud e che sar implementato attraverso una serie di ulteriori residenze che verranno avviate nei mesi a venire in diverse citt europee ed extra europee.Citando Annalisa Rimmaudo, storica e archivista presso il Centre G. Pompidou di Parigi: Il linguaggio plastico e quello cinematografico si sono parallelamente intrecciati. La telecamera accompagna lartista da sempre nelle perlustrazioni e partecipa alla prima azione, testimoniando un dialogo in silenzio e fornendo una dimensione contemplativa agli attraversamenti. Si tratta, come sostiene lartista, di un cinema viscerale, che permette di entrare nella sostanza della vita, dalle relazioni pi intense alle solitudini pi profonde, di analizzare la dimensione politica, nelloccupare lo spazio della polis, lo spazio urbano, o rurale" (1).La prima tappa del progetto DEBRIS/DETRITI stata ospitata nel giugno 2018 da Spazio Y a Palermo, durante Manifesta 12, co-prodotta da Puglia. Circuito del Contemporaneo - progetto ideato e diretto da Giusy Caroppo - e Fondazione SoutHeritage. La seconda a Buenos Aires per il Premio Residenza Officina Italiana. BoCs Art a Cosenza ha visto nascere il suo ultimo capitolo e prossimamente il progetto sar attivato presso la Fondazione SoutHeritage con sede a Matera. Il secondo capitolo filmico realizzato in Argentina sar presentato alla Biennale di Curitiba 2019 in Brasile. Infine tra ottobre e dicembre 2019 saranno dedicate due mostre personali presso la Galleria Casa de Cultura Jos Fugueres Ferrer a San Jos (Costa Rica) curata da Jose Castillo e la Galleria CRUDO a Rosario (Argentina) a cura di Felipe Farina.