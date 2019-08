VENEZIA 76 - La Ginko Film presenta "Transumanze" e "Venezia Liquida"

28/08/2019, 16:07

Gioved 29 agosto sar presentato presso lo spazio Isola Edipo nell'ambito della 76ma mostra internazionale del cinema di Venezia il progetto "Transumanze" di Andrea Mura, in fase di lavorazione con produzione Ginko Film, il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e della Societ Umanitaria-Cineteca Sarda.Il film intende raccontare la grande migrazione dei pastori sardi in Toscana degli anni 60. Una storia italiana poco raccontata di lavoro, conflitti sociali ed emancipazione nel passaggio dalla mezzadria allindustrializzazione. Transumanze sar un racconto corale che scoperta del paesaggio, delle campagne, di unattivit ancora profondamente radicata nelle pratiche tramandate di generazione in generazione. Luscita del film prevista per lestate prossima.La presentazione del progetto e del teaser avverr alle ore 21.00 al Lido, Riva Corinto 1, nello spazio Isola di Edipo, nel contesto di una rassegna di cinema, eventi culturali e artistici ispirati ai principi della cooperazione sociale, del rispetto dellambiente, della persona e della sostenibilit promossa dalla Edipo Re con la partecipazione di Mymovies, con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Venezia e dellUniversit degli Studi di Padova, realizzata in collaborazione con Kama Productions, sotto la direzione artistica di Silvia Jop e Riccardo Biadene.In questa occasione sar presentato anche il progetto di "Venezia Liquida", un webdoc interattivo che porta la regia di Giovanni Pellegrini di cui verranno proiettati alcuni estratti.Entrambi i progetti sono prodotti dalla GinKo Film, casa di produzione fondata dalcagliaritano Andrea Mura, dalla trevigiana Chiara Andrich e dal veneziano Giovanni Pellegrini.La Ginko Film con sede a Venezia, Santa Croce, una giovane casa di produzione per il cinema fatto da giovani per ideare e produrre documentari e lungometraggi, campagne promozionali, attivit formative per professionisti ed eventi culturali.