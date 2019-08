KISS ME DEADLY - Dal 26 al 31 agosto il noir torna a Campobasso

26/08/2019, 15:55

KISS ME DEADLY, la kermesse nata nel 2015 per esplorare le nuove frontiere del noir, torna anche questanno a Campobasso, dal 26 al 31 agosto, sulla terrazza del Palazzo GIL con un programma di esperienze e visioni a tinte fortemente nere, thriller e pulp.La kermesse evento ideato e realizzato dallAssociazione Culturale Kiss Me Deadly e prodotto dalla Fondazione Molise Cultura, con il patrocinio di Lucca Comics & Games si aprir con lanteprima di IL REGNO di Rodrigo Sorogoyen, straordinario noir politico vincitore di 7 Premi Goya. Il film fotografa lultima drammatica stagione della vecchia partitocrazia e le sue aberrazioni con un thriller ansiogeno che affonda il protagonista in una notte sempre pi tenebrosa.Per gli INCONTRI CON GLI AUTORI, Valerio Varesi, creatore delle avventure poliziesche del commissario Soneri ci parler del giallo come meccanismo di scandaglio della realt.Mentre il giornalista dinchiesta Fabio Sanvitale presenter il suo documentario Pasolini, poesia e sangue, nel quale si torna ad indagare, sotto una nuova prospettiva, sull'omicidio dello scrittore e regista; Scrivere il Crimine il titolo del suo incontro serale con il pubblico mentre nel workshop pomeridiano ci introdurr al Giornalismo investigativo: cos e come si fa.La presentazione della Guida alla letteratura noir di Walter Catalano completa le proposte dedicate alla letteratura di genere.Per la tradizionale sezione COMICS, curata da Andrea Fornasiero, avremo ospite Maurizio Lacavalla che ci racconter il suo libro a fumetti Due attese, onirica indagine su un uomo misteriosamente scomparso dove la Seconda Guerra Mondiale fa da sfondo alla trama.Daniele Bigliardo, fondatore della Scuola Italiana di Comix, ci parler invece delle storie disegnate per Dylan Dog e delle trasposizioni a fumetti dei romanzi di Maurizio de Giovanni dedicati al commissario Ricciardi.Entrambi condurranno dei workshop pomeridiani sul fumetto: LINNESTO SURREALE a cura di Lacavalla e INCUBO NOIR condotto da Bigliardo. Per iscriversi gratuitamente: [email protected] OCCHI SUL NOIR la grande mostra della V edizione, dedicata allepopea delle fotobuste cinematografiche dei film noir e curata dal collezionista e critico Paolo Zelati, che guider il pubblico attraverso la storia, gli artisti e gli aneddoti sulla cartellonistica cinematografica. Occasione rarissima per rivedere i volti dei pi grandi protagonisti della stagione classica del noir: da Humphrey Bogart a Barbara Stanwyck, da Lauren Bacall a Robert Mitchum.Novit assoluta della kermesse la prima produzione originale di Kiss Me Deadly, il progetto PULPmanzo, di Manuel Civitillo con gli scatti di Massimo Di Nonno, in collaborazione con il Centro per la Fotografia Vivian Maier di Campobasso: durante la settimana dellevento verr realizzato un fotoromanzo noir in stile anni 70, tutto ambientato a Campobasso, che sar poi stampato e distribuito, in unedizione da collezione a tiratura limitata, il giorno di chiusura.NASCITA DI UN PULPmanzo, il backstage che sar realizzato da Matteo Blanco sui set fotografici e che verr proiettato lultima sera.La sezione cinematografica includer anche una seconda anteprima, il noir franco-belga A BLUEBIRD IN MY HEART di Jrmie Guez, inedito in Italia. Gli altri film selezionati per le DARK NIGHTS, sono: COCAINE - LA VERA STORIA DI WHITE BOY RICK di Yann Demange ricostruisce la vera vicenda del pi giovane informatore dellFBI nella Detroit degli anni 80, nella citt simbolo dellindustria automobilistica nazionale assediata da un perenne inverno, per buttare uno sguardo sul passato che anche, in filigrana, uno sguardo sul presente. Premio del Pubblico al Sundance Film Festival 2018, al Rotterdam International Film Festival 2018 e al Torino Film Festival 2018, IL COLPEVOLE di Gustav Mller, virtuosistico tour-de-force in tempo reale che racconta la lunga notte di un poliziotto in un giallo fitto di colpi di scena.LANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, il film ispirato alla vera storia di Carlos Eduardo Robledo Puch, lo psicopatico pluriomicida pi famoso dArgentina che, ventenne, fu condannato allergastolo per 11 delitti.FRATELLI NEMICI-CLOSE ENEMIES di David Oelhoffen rilegge la grande tradizione del polar aggiornandola allo scenario delle moderne periferie urbane e dellimmigrazione.Un omaggio a Georges Simenon con due classici ispirati ai romanzi dello scrittore, restaurati dalla Cineteca di Bologna, chiude il cartellone delle proiezioni.Per celebrare il centenario della nascita della Bauhaus, il Bang Bang Bar, allestito nel Palazzo GIL, sar arredato con una serie di opere grafiche che ripropongono lestetica della storica corrente artistica. Completano il programma i quotidiani aperitivi musicali con il vinile che si chiuderanno sabato 31 in compagnia di Luzy L noto animatore di eventi musicali romani super pop che proporr una selezione che spazia da Yma Sumac agli Air, da Badly Drown Boy a Catherine Spaak, ideale da ascoltare sorseggiando un aperitivo ma anche per danze sfrenate, come se Peter Sellers fosse con noi a bordo piscina.