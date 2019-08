L'OSPITE - Secondo film con la media copia più alta del week end

26/08/2019, 15:33

L’OSPITE di Duccio Chiarini ha ottenuto il secondo posto per la media copia più alta del week end (2.425 euro di media copia) e con le sue 11 copie, auto-distribuite al cinema dalla casa di produzione Mood Film, si è collocato nella top ten dei film più visti in questo suo primo week end di uscita, con un incasso totale di circa 30.000 euro.Il film è il secondo lungometraggio di Duccio Chiarini (Short Skin) e vede la partecipazione di Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini, Milvia Marigliano, Daniele Natali e Guglielmo Favilla, e del cantautore Brunori Sas, “Premio Pimi Speciale Mei” miglior artista indipendente del 2017, che dona al film la canzone originale inedita Un errore di distrazione, che interpreta dal vivo in un cammeo.L’ospite ha avuto la sua premiere mondiale durante la scorsa edizione del Locarno Festival nella sezione Piazza Grande. Successivamente è stato presentato in Nord America al Chicago International Film Festival, nella sezione Spotlight Comedy a cui è seguita anche la partecipazione al Seattle International Film Festival nella sezione Cinema Italian Style. Parallelamente il film ha partecipato a molti concorsi e rassegne di cinema italiano all’estero tra cui Annecy Cinéma Italien, Festival du Film Italien de Villerupt, Festival du Film Italien a Aiacciu, Quinzaine du Cinéma Italien a Chambérly e il Mittle Cinema Fest di Budapest e Bratislava. Infine ha debuttato in Italia nella sezione Festa Mobile / TorinoFilmLab alla passata edizione del Torino Film Festival, e sta proseguendo il suo cammino internazionale dopo essere stato acquistato da 22 paesi, tra cui Francia e Svizzera che hanno coprodotto il film.L’ospite è prodotto da Mood Film con Rai Cinema, in coproduzione con Cinedokke e House On Fire e RSI Radiotelevisione Svizzera in associazione con Relief e Bravado Film, con il sostegno di Regione Lazio, MIBACT, Eurimages, Ufficio Federale Della Cultura, Fondo di Co-sviluppo Italia-Francia MIBACT-CNC e Torino Film Lab, in collaborazione con Wildside. L’Ospite è uscito al cinema giovedì 22 agosto auto-distribuito da Mood Film.