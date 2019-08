VENEZIA 76 - A Nina Davuluri lo Starlight Cinema International Award

Nina Davuluri



Nina Davuluri, Miss America 2014 e prima concorrente di radici indiane a vincere il prestigioso concorso ritirer lo Starlight International Cinema Award il 3 settembre alle 18.00 allItalian Pavilion durante la 76. Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia. La cerimonia di premiazione sar condotta questanno dallattrice Claudia Conte.La Davuluri il primo nome ad essere annunciato tra i premiati della sesta edizione dello Starlight. I riconoscimenti sono assegnati da unAcademy tutta al femminile di giornaliste composta da: Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Cristiana Patern, Marta Perego, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna. Lorganizzazione e la comunicazione sono curate da Cristina Scognamillo e Giuseppe Zaccaria.Starlight Cinema International Award nato nel 2014 con lintento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale, attrici e attori, registi, produttori, critici e giornalisti del settore. I premiati vengono scelti tra le eccellenze del cinema internazionale, testimoni di opere in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Particolare attenzione viene riservata anche a quei personaggi impegnati in attivit legate al sociale.Nina Davuluri sar a Venezia per presentare il progetto COMPLEXion, una serie per web, un documentario, un movimento per laccettazione di s, la scoperta dei propri valori, la valorizzazione delle differenze. Diretto da Lia Beltrami e scritto da Marianna Beltrami.Lidea della serie web nata quando Lia e Marianna Beltrami hanno ascoltato il racconto di Nina e della sua elezione a Miss America nel 2014, e del cyber-bullismo sofferto subito dopo a causa del colore della sua pelle. Nella difficolt, non si era lasciata abbattere e aveva scelto di reagire diventando promotrice dei diritti umani nelle scuole americane.Lo Starlight Cinema International Award, prodotto da Starlight Movie Productions di Francesca Rettondini, i premi anche questanno sono stati realizzati dal Maestro Orafo Giovambattista Spadafora, conosciuto in tutto il mondo per la creativit e lestro dei suoi monili. Marcellini Fragrances ha realizzato una esclusiva flagranza per lo Stirlight in rosa.