VENEZIA 76 - Al Lido la presentazione del corto "Push Out"

22/08/2019, 15:00

Tratto da una storia vera sar presentato al Lido durante la 76 Mostra internazionale dArte Cinematograficacon la regia di Marco DAndragora.A presentarlo a Venezia il 29 settembre nellalle 17.00 allinterno dello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo saranno presenti insieme al regista le attrici Antonella Ponziani, Francesca Giuliano ed Eleonora Puglia.Prodotto da Le Br Production, Push Out narra la storia di due donne di et, fisicit e personalit completamente allopposto e di una madre (Antonella Ponziani). Marta (Francesca Giuliano) e Anna (Eleonora Puglia), si trovano a combattere contro i mostri della bulimia e dellanoressia.Allinterno della storia anche altre piaghe sociali, tristemente attuali, come la discriminazione, linvidia, le figure genitoriali assenti, lo sport che tende a unesasperazione del corpo, linfluenza negativa dei social network sui giovani. Nel corso del film si vede come i valori siano diventati un difetto e come larroganza sia diventata un pregio.Le due donne si incontrano per caso e solamente una volta, ignare delle problematiche che, da un certo punto di vista, le accomunano.