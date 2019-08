PREMIO KINEO 2019 - La premiazione l'1 settembre

22/08/2019, 14:48

Domenica 1 settembre 2019 si terr alla 76. Mostra Internazionale dArte Cinematografica la 17. edizione del PREMIO KINO, il riconoscimento al cinema italiano votato dal pubblico, prevalentemente delle sale cinematografiche ANEC (sul sito www.kineo.info), e da una giuria internazionale di personalit eccellenti del mondo del cinema.Progettato nel 2001 al Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, contestualmente alle numerose attivit per rilanciare il cinema nazionale, il progetto Kino debutta a Venezia nel 2002. Grazie a una stretta collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercizio Cinematografico), si riusciti a coinvolgere e a dar voce a decine di migliaia di appassionati, rendendoli partecipi e valorizzando le loro scelte allinterno dei listini delle case cinematografiche. Oggi, il Premio Kino, premio del pubblico, continua ad essere promosso dall'Associazione Culturale Kino presieduta da Rosetta Sannelli, che lo ha ideato.Dopo aver annunciato la madrina delledizione 2019, lattrice Sveva Alviti, segue la notizia dellassegnazione di due premi a chi crea i successi nelle sale cinematografiche:Premio Miglior Distribuzione / Film dellanno a 20th Century Fox Italia per Bohemian Rapsody;Premio Miglior Societ di Vendite Estere a True Colors;Il Premio Giovani Rivelazioni a Giampiero De Concilio per Un Giorno allimprovviso di Ciro dEmilio e a Nicoletta Dibisceglie allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia.Il Premio Kino Green & Blue Project, invece, va a Veronica Berti Bocelli Vice Presidente e anima della Fondazione Andrea Bocelli, la cui mission lempowerment di comunit come di singoli individui. La fondazione dedica gran parte del proprio impegno allo sviluppo del potenziale e del talento delle giovani generazioni, attraverso la costruzione di scuole e di modelli pedagogici innovativi in cui arte, musica e sostenibilit hanno un ruolo importante.Ed proprio ai progetti educativi che sorgono in tutto il mondo per la crescita civile e il rispetto del Pianeta che Kino guarda con particolare attenzione.Il riconoscimento ad Andrea Bocelli Foundation si collega a quellappuntamento speciale dedicato alla salvaguardia dellambiente centrata sulla consapevolezza che deriva dalleducazione e dalla formazione, in collaborazione con UNESCO e ONU e con la partecipazione di PASSION SEA, unOrganizzazione non-profit che si concentra anchessa sulla formazione dei giovani al rispetto del mare. Tante attivit che il Cinema, anche in Italia come avviene a livello internazionale, pu comunicare arrivando al cuore di ognuno di noi.Tra le istituzioni che hanno rinnovato il sostegno al Premio: ANEC, il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, la Biennale Cinema e la Direzione Generale Cinema del MIBAC, la Regione Veneto.I premi Kino 2019: Miglior film drammatico, Miglior commedia, Miglior opera prima, Miglior regista, Miglior montaggio, Miglior attore protagonista drammatico, Miglior attrice protagonista drammatica, Miglior attore protagonista commedia, Miglior attrice protagonista commedia, Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista, Premio Kino Sncci pubblico e critica, Premio Kino Giovani, Premi Kino Speciali, Kino International Awards.La Premiazione si svolger domenica 01 settembre alle ore 19:30 presso lo Spazio Regione Veneto dellHotel Excelsior.La Cena ufficiale, invece, si svolger a C Sagredo, che fu la casa dei Dogi Morosini, dove la direttrice Lorenza Lain ha voluto accogliere per la seconda volta gli artisti premiati.