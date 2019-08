GIORNATE DEGLI AUTORI XVI - Le notti veneziane

17/08/2019, 09:46

Dal prossimo 30 agosto 2091 ledanno appuntamento al pubblico del Lido per le, sette serate di cinema in cui la settima arte diventa un pretesto per parlare di ambiente, di pittura, di fumetti, musica e memoria.Succede nel giardino della Villa degli Autori che si conferma un contenitore di storie narrate attraverso immagini, suoni e parole. Un palcoscenico sotto le stelle sul quale si alterneranno documentari, lungometraggi e corti con le voci dei loro protagonisti. Quella di Toni Servillo, per esempio, che narra i diari del grande pittore veneziano Emilio Vedova in un film a lui dedicato, il ricordo di Giorgio Pressburger con lultimo lavoro da lui immaginato tra poesia e memoria, la testimonianza di Costanza Quatriglio, portavoce della promettente generazione di documentaristi siciliani, le atmosfere sognanti e rock di un fumetto come Valentina di Guido Crepax.E poi c la musica, linguaggio trasversale per eccellenza e ormai tradizione in certe notti alla Villa degli Autori. Il meglio del Made in Italy viene portato al Lido da Ambrogio Sparagna con le musiche di Scherza con i fanti e Riccardo Sinigallia che, accompagnato dal regista Dario Albertini, presenta in anteprima il videoclip della canzone Dudu, dallalbum Ciao Cuore (Sugar), eletto miglior disco dellanno al Top 2018. Albertini presenter anche il suo corto The Last Man Breathing (Artchivio), nato ancor prima del suo lungometraggio desordio Manuel, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017. Un viaggio distopico e intimo in un mondo in cui la natura stata annientata dallinquinamento che fa da controcampo a The Great Green Wall, documentario prodotto da Fernando Meirelles che rende concreto, in tempi di barriere escludenti, il sogno di un muro fatto di alberi con lintento non di dividere popoli ma di ripopolare e fermare la desertificazione nel cuore dellAfrica. Ad accompagnarlo ci saranno le sonorit di unartista internazionale come Inna Modja, modella, attivista e cantante franco-maliana." - ha dichiarato il direttore delle Giornate- "".Il programma delleinaugurer venerd 30 alle 21.30 con le suggestioni di Guido Crepax e della sua Milano raccontate da Giancarlo Soldi nel film Cercando Valentina. Il film di Soldi sar preceduto da un intervento musicale a sorpresa di Ambrogio Sparagna che anticiper le atmosfere e i suoni del film diretto da Gianfranco Pannone e co-sceneggiato da Sparagna che ne autore delle musiche: Scherza con i fanti, che sar presentato allindomani in Sala Perla tra gli eventi speciali delle Giornate.Sabato 31 (ore 21.00) sar presentato il documentario Great Green Wall di Jared P.Scott con la poliedrica Inna Modja, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Prodotto da un appassionato delle tematiche ambientaliste come il brasiliano Fernando Meirelles, questo film vede diventare realt il sogno della Muraglia Verde. Sostenuto anche dalle Nazioni Unite, si tratta di un muro diverso dagli altri perch fatto di alberi, da Dakar a Gibuti (dal Senegal al Corno dAfrica) concepito nel 2009 dallUnione Panafricana allo scopo di combattere la carestia e i mutamenti climatici.La notte di domenica 1 (alle 22.00) Mauro Caputo sar alla Villa per presentare il suo nuovo film, La legge degli spazi bianchi, tratto da un racconto di Giorgio Pressburger. Il protagonista un uomo di scienza che deve affrontare luniverso della malattia. In unatmosfera onirica dove realt e finzione si confondono, Pressburger e Caputo attraverso la metafora dello spazio bianco, quel vuoto tra una lettera e laltra, ci mettono di fronte allimportanza della memoria e al dolore della sua perdita.Le Giornate, in collaborazione con Isola Edipo, la sera di luned 2 settembre (ore 22.00), ci porteranno nella Los Angeles degli anni 80 con una versione recentemente restaurata di Bless Their Little Hearts, film del 1983 firmato da Billy Woodberry allora studente dellUniversit della California e poi divenuto, assieme ad altri colleghi della stessa universit, una delle icone della cinematografia afro-americana e della cos detta L.A. Rebellion.Il 3 settembre, dalle 21.30, un evento tra musica e cinema in cui Sinigallia e Albertini incontreranno il pubblico e presenteranno i loro nuovi lavori in anteprima. Da un lato Riccardo Sinigallia, tra i pi influenti cantautori e Producer del panorama musicale italiano. Da sempre molto legato al linguaggio cinematografico e tra gli autori di diverse colonne sonore, il musicista presenter il suo nuovo videoclip Dud diretto da Albertini., afferma Sinigallia,. Quello di Dario Albertini sar un ritorno al Lido dopo il suo film desordio. Alla Villa degli Autori porta il corto The Last Man Breathing (Artchivio) che, come lui stesso ha dichiarato, nasce da un sogno:Tommaso Pessina, la sera del 4 settembre (alle 21.30), trasformer la Villa degli Autori in una galleria darte attraverso materiale inedito e interviste a personaggi influenti del mondo dellarte che hanno conosciuto il pittore veneziano a cui dedicato il documentario Emilio Vedova. Dalla parte del Naufragio. Toni Servillo linterprete deccezione che presta la sua voce alla lettura dei diari dellartista per regalarci uno straordinario ritratto di un uomo che ha raccontato con le il ventesimo secolo con le sue opere.La settima ed ultima notte (il 5 settembre alle 21.30) sar in compagnia della promettente scuola dei documentaristi siciliani rappresentati da Costanza Quatriglio che, in compagnia della Sicilia Film Commission, porter le parole e lo spirito della pi giovane generazione di cineasti che si stanno formando nella Palermo del Centro Sperimentale di Cinematografia.Le, promosse da ANAC e 100autori, sono una sezione indipendente della 76. Mostra Internazionale dArte Cinematografica della Biennale di Venezia.