MOLISECINEMA 17 - Nasce la rete dei festival dell'Adriatico

10/08/2019, 18:18

Tra gli eventi salienti della XVII edizione dila prima riunione dei direttori dei festival di Albania Montenegro Puglia e Molise, insieme a Casacalenda per la firma di un Accordo per listituzione della Rete dei Festival dellAdriatico nellambito del progetto europeo CIRCE, finalizzato alla cooperazione cinematografica in 4 paesi della regione adriatico-ionica.Una delle attivit e degli obiettivi previsti dal progetto la nascita di una Rete di festival cinematografici. Proprio a tale scopo, i direttori dei festival di cinema della regione transfrontaliera di CIRCE (ossia Molise, Puglia, Albania e Montenegro) si sono incontrati in una riunione organizzata da MoliseCinema, durante la 17a edizione del Festival. Sono per ora 9 i Festival che hanno firmato laccordo: 4 italiani (MoliseCinema Film Festival, Festival del cinema europeo di Lecce, Festival Monde Una delle attivit e degli obiettivi previsti dal progetto la nascita di una Rete di festival cinematografici. Proprio a tale scopo, i direttori dei festival di cinema della regione transfrontaliera di CIRCE (ossia Molise, Puglia, Albania e Montenegro) e Festa di cinema del Reale), 2 albanesi (Tirana Film Festival e Dea Film Festival), e 3 montenegrini (Herceg Novi Festival, Seanema Film Festival, UnderhillFest). A questi si aggiungeranno nei prossimi mesi gli altri festival della regione, fino a coinvolgere 23 manifestazioni.Per consolidare il processo di alleanze tra i vari paesi, giunto al quarto anno del suo percorso tra le cinematografie doltre mare, ha proposto, inoltre, un interessante Focus su Albania e Montenegro presentando al pubblico una breve rassegna di film realizzati in Albania e Montenegro, nonch un documentario molisano,di Lucia Grilli, dedicato proprio ai legami storici tra le due sponde dellAdriatico. Per il Focus sullAlbania sono stati presentati: "" di Irdit Kaso Atila di Benart Laze, La Delegazione (Delegacioni) di Bujar Alimani. Per il Focus sul Montenegro sono stati selezionati invece "" di Ivan Salatić, "" di Branislav Milatović, Soa di Duan Kasalica e The Road di Senad ahmanović.