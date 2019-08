BOX OFFICE - "Men in black International" è il più visto

05/08/2019, 18:32

Antonio Capellupo



La settimana che chiude Luglio e apre Agosto segna un netto calo nelle presenze in sala rispetto alle precedenti.Il film pi visto "" di F. Gary Gray, che ha totalizzato 750.256 con 119.917 spettatori.Scende il seconda posizione "" di Jon Watts, che aggiunge al suo totale 682.680 con 108.168 presenze.Chiude il podio "" di Drew Pearce con 243.234 e 43.617 accessi in sala.Unico film italiano in Top10, in decima posizione, "" di Francesco Ghiaccio con 79.538 e 12.532 spettatori.Questa la Top10 secondo dati Cinetel:1 MEN IN BLACK INTERNATIONAL - 750.256 - 119.9172 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - 682.680 - 108.1683 HOTEL ARTEMIS - 243.234 - 43.6174 SERENITY - 210.591 - 33.9355 TOY STORY 4 - 197.161 - 32.9066 MIDSOMMAR - IL VILLAGGIO DEI DANNATI - 163.615 - 26.1157 EDISON - L'UOMO CHE ILLUMINO' IL MONDO - 134.306 - 22.8818 ISABELLE - L'ULTIMA EVOCAZIONE - 112.408 - 16.4999 ANNABELLE 3 - 90.469 - 13.77910 DOLCISSIME - 79.538 - 12.532