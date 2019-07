VENEZIA 76 - Il Filming Italy Award al miglior film della sezione SCONFINI

25/07/2019, 13:30

Venerd 6 settembre 2019, presso lHotel Excelsior, verr consegnato il Filming Italy Award, organizzato in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI, al Miglior Film della sezione SCONFINI.Il Filming Italy Award un premio, ideato da Tiziana Rocca, nato con lintento di promuovere il Cinema italiano e internazionale in Italia e allestero mettendo in contatto le diverse culture.La sezione SCONFINI merita unattenzione speciale perch una delle sezioni pi coraggiose della Mostra, dando spazio a nuove forme darte ed a nuovi linguaggi che altrimenti non troverebbero la loro collocazione.Il Filming Italy Award un riconoscimento presente gi da 5 anni alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e da questanno stato inserito tra i premi collaterali della Mostra. Il Direttore Artistico Alberto Barbera in questi anni stato sempre presente per premiare gli artisti del mondo del cinema, insieme al presidente del Sindacato Critici Cinematografici Italiani Franco Montini.Il Filming Italy Award verr assegnato da una giuria composta dagli addetti ai lavori del mondo del cinema. Della giuria faranno parte Franco Montini, Presidente SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), Tiziana Rocca, Direttore Generale Filming Italy, Vito Sinopoli, Amministratore Unico Editoriale Duesse (uno dei gruppi editoriali pi quotati del settore cinematografico), Luciano Sovena, Presidente Roma Lazio Film Commission.