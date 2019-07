POP BLACK POSTA - Il 30 luglio proiezione a Samassi

24/07/2019, 07:48

In attesa della sua uscita ufficiale nelle sale cinematografiche, a partire dal 22 Agosto 2019 distribuito da Ahora! Film, il thriller/black comedy "" di Marco Pollini prosegue il proprio tour di anteprime estiveAlla presenza del regista, il 30 Luglio 2019, infatti, verr proiettato alle ore 21.00 a Samassi, in Sardegna, presso il Cinema Italia, in piazza Italia 4, come evento sostenuto e promosso da:- Centro per la giustizia minorile per la Sardegna- USSM Cagliari Dipartimento giustizia minorile e di comunit- Donne al traguardoIl lungometraggio, con protagonista la due volte vincitrice del David di Donatello Antonia Truppo, qui in inedite vesti di psicopatica, include nel cast Annalisa Favetti, Stefano Ambrogi, Denny Mendez, Enzo Garramone, Pino Ammendola, Alessandro Bressanello, Hassani Shapi, Aaron T. Maccarthy, Luca Lobina, Noemi Maria Cognigni e Luca Romano. La colonna sonora del film stata curata dal compositore Marco Werba che ha registrato i brani con l'orchestra sinfonica della Bulgaria." ambientato in un luogo piuttosto inusuale: un ufficio postale. Lufficio postale diventato, infatti, negli ultimi anni, un luogo stravagante, caratterizzato nellimmaginario collettivo da un servizio poco accurato, da lungaggini burocratiche, file interminabili, macchinari obsoleti, personale frustrato e, non ultimo, a rischio di rapine. Allinterno del film viene ricreato questo luogo immaginario, ma non lontano dalla realt e caratterizzato da un'atmosfera claustrofobica e decisamente sopra le righe.