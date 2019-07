GIORNATE DEGLI AUTORI - Presentato il programma 2019

23/07/2019, 12:35

Presentata oggi l'edizione 2019 delle(28 agosto 7 settembre), dirette da Giorgio Gosetti e questanno per la prima volta presiedute da Andrea Purgatori, come sempre nellambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia:compresi ie il film di chiusura Les chevaux voyageurs dedicato al Re dei cavalli, il poliedrico e carismatico Bartabas, 7 le Notti Veneziane alla Villa degli Autori, cui si aggiungono gli incontri, gli omaggi, i progetti speciali promossi dalle due associazioni ANAC e 100autori.Limpegno che le associazioni degli autori italiani mettono nellorganizzazione scrive Andrea Purgatori - ripagato ogni anno dal successo della selezione e dal dibattito che ruota attorno alle Giornate, sui diritti degli spettatori, sulla tutela del diritto dautore e lo stato della produzione, sul confronto costante con le altre cinematografie.18 sono le nazionalit rappresentate questanno, dallAsia agli Stati Uniti, dallAfrica al Sud America fino allEuropa e allItalia; 4 le opere prime in concorso, 6 le donne dietro alla macchina da presa. Una selezione che conferma la voluta sobriet di titoli a vantaggio di una speciale promozione della creativit pi libera e indipendente da tutto il mondo. E se si volesse, fin dal programma, individuare un filo rosso capace di collegare la maggior parte delle scelte, parleremmo di uno scontro di culture che mette anudo le fragilit del mondo contemporaneo, conteso tra una tendenza allomologazione e la vitalit di radici ancestrali che non si piegano alla massificazione. Laltro elemento distintivo una vocazione alla ricerca di linguaggi pop che stimolino la curiosit di pubblici diversi, convinti come siamo che il cinema debba oggi parlare a comunit distinte di spettatori, ma sempre avendo come stella polare la volont di farsi capire, di suscitare emozioni e passioni, di ristabilire un dialogo diretto tra lartista e lo spettatore a prescindere dai modi del consumo. Ne sono perfetto esempio lesordio del giovanissimo sudanese Amjad Abu Alala (You Will Die at 20), un autodidatta ventenne destinato a stupire, e il quasi coetaneo americano Phillip Youmans, vincitore al Tribeca di New York e che debutta a Venezia, in accordo tra i due festival, con Burning Cane (evento fuori concorso).Nella selezione competitiva delle Giornate (20.000 euro di premio per il miglior film giudicato da 28 giovani spettatori provenienti da tutti i paesi dellUnione Europea), non mancano nomi cari a chi ama il grande cinema come Dominik Moll (il suo Only the Animals aprir il programma mercoled 28 agosto), Jayro Bustamante (con La Llorona, inedito esempio di cinema civile in cui fantasmi e morti viventi si prendono la scena), la grande star giapponese Jō Odagiri (con They Say Nothing Stays the Same alla sua prima prova nel lungometraggio), Fabienne Berthaud (che ritorna dopo Sky con un suggestivo viaggio iniziatico in Mongolia di Ccile de France in Un monde plus grand). E se difficile leggere come un semplice esordio quello del maestro della graphic novel Igort (5 il numero perfetto con Toni Servillo, Carlo Buccirosso, Valeria Golino), si pu scommettere che non passer inosservato Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani dal romanzo di Giacomo Mazzariol (evento speciale fuori concorso).A completare la selezione il polacco Corpus Christi di Jan Komasa, oggi interprete di temi cari al maestro Kieslowski, il norvegese Beware of Children di Dag Johan Haugerud con una saga familiare che diventa spaccato sociale e politico, il travolgente Un divan Tunis di Manele Labidi, con uninedita e bellissima Golshifteh Farahani al centro di una commedia destinata a far innamorare, il debutto del Laos alla Mostra con la ghost story The Long Walk di Mattie Do, linedita coproduzione tra Stati Uniti e Filippine Lingua Franca di Isabel Sandoval che riafferma i diritti del gender nellAmerica di Trump.Tra gli eventi speciali, i due nuovi corti dautore della serie Miu Miu Womens Tales firmati da Hailey Gates e Lynne Ramsay, la cantata/memoriale di Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna Scherza con i fanti dedicata a Ugo Gregoretti, il provocatorio viaggio di Mario Sesti nel Mondo Sexy del cinema ero/esotico italiano degli anni 60, il corto di Federico Olivetti Il prigioniero, la serata speciale dedicata a House of Cardin di David Ebersole & Todd Hughes, il magnifico ritratto della Milano di Guido Crepax in Cercando Valentina di Giancarlo Soldi (nelle Notti Veneziane).Fin dallimmagine dellanno, realizzata grazie allamichevole disponibilit di due registi legati alle Giornate come Alice Rohrwacher (per la cortesia di Fabio Lovino) ed Edoardo De Angelis, appare chiara la vocazione autoriale e sbarazzina insieme della nostra proposta dice Giorgio Gosetti. Abbiamo il desiderio di condividere lo spettacolo dellintelligenza e la vivacit creativa che oggi attraversa il mondo del cinema, con un soffio giovane e irriverente che cerchiamo di riprodurre nel programma, nellincrocio delle offerte e degli appuntamenti. Cos teniamo in primo luogo al valore dei film scelti, ma altrettanto ai progetti che, dopo la Mostra, ci impegneranno in unattivit costante fino al prossimo anno: il rilancio del progetto speciale 100+1 che, grazie al programma Cinema e Storia della Regione Lazio, Istituto Luce Cinecitt e Roma Lazio Film Commission, festeggia i suoi primi 10 anni nel cruciale settore delleducazione allimmagine; il recupero di una storica eredit come quella dei Ladri di Cinema ideata nel 1982 da Stefano Consiglio, Daniele Costantini e Marco Melani; il progetto formativo sui nuovi linguaggi delle immagini e dei suoni ideato da Roberto Perpignani. Tutti aspetti di unattivit di ricerca tra passato e futuro che sono il senso del nostro lavoro, ben oltre la vetrina festivaliera.Anche nel 2019 le Giornate degli Autori cominceranno prima della Mostra con la quinta edizione di Laguna Sud con un omaggio al cinema italiano scelto o amato dalle Giornate, un laboratorio di corti aperto alla cittadinanza e il nuovo concorso internazionale Lagune il cui vincitore verr premiato alla Villa degli Autori. Si concluderanno invece dopo la Mostra con la ripresa della selezione a Milano e Roma e infine a Palermo in collaborazione con la Sede siciliana del CSC e la Sicilia Film Commission.Alla Villa degli Autori, dove non mancher quel particolarissimo clima conviviale e talvolta situazionista che ci ha resi un polo di riferimento nel panorama del Lido durante la Mostra, sono molti i momenti da segnalare, cominciando dallormai tradizionale collaborazione con Bookciak Azione! che apre la Villa gi marted 27 agosto. E ancora: la serata evento intorno allanteprima del film Great Green Wall di Jared P. Scott con la presenza della grande cantante maliana Inna Modja; il film-documento di Tomaso Pessina Emilio Vedova: dalla parte del naufragio narrato da Toni Servillo; lultimo lavoro ideato da Giorgio Pressburger, La legge degli spazi bianchi diretto da Mauro Caputo; la serata in compagnia di Riccardo Sinigallia (musicista) e Dario Albertini (regista) con i loro nuovi lavori; il viaggio nel cuore giovane del documentario italiano rappresentato da Costanza Quatriglio, la sede siciliana del CSC e la Sicilia Film Commission; la masterclass di Marco Bellocchio (premio SIAE 2019) e quella di Margarethe Von Trotta (premio alla carriera Isola Edipo).proprio la collaborazione con Isola Edipo una delle novit di questanno. La realt che questassociazione ha portato alla Mostra, fatta di sensibilit per grandi temi civili ma anche di socialit e aggregazione, ha costituito unalternativa giovane e vitale sulla scena del Lido ed era naturale che i nostri due mondi venissero a contatto come gi anticipato nel 2018 in occasione della lezione di un maestro come Raymond Depardon. In questo senso i programmi delle due iniziative si interfacciano e dialogano portando alle Notti Veneziane una rarit dautore da poco restaurata come Bless Their Little Hearts di Billy Woodberry (anima della L.A. Rebellion e del cinema indie afro-americano).Tra gli altri incontri in programma: le giornate del programma del Parlamento europeo 28 Times Cinema e del Lux Film Prize alla presenza dei registi finalisti e dei parlamentari europei; la presentazione dei corsi della New York Film Academy con la masterclass del mago degli effetti speciali Craig Caton, direttore del dipartimento di 3D Animation, Special Effects e VR; lesperienza VR di Elio Germano con La mia battaglia; lanteprima del film collettivo Frammenti coordinato da Paolo Bianchini e realizzato grazie ai fondi congiunti MiBAC/Miur destinati alleducazione allimmagine dei giovani; i corti vincitori a Laguna Sud e al Pigneto Film Festival e una piccola gemma come Sufficiente di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco; il progetto di Chiara Nano su Alberto Grimaldi, mitico produttore di Leone, Pasolini, Fellini, Bertolucci, Scorsese; il grande omaggio che la citt di Parma dedicher, dalla fine dellanno, a Bernardo Bertolucci.Ci che abbiamo disegnato con i film, i protagonisti, le iniziative di questanno osserva Giorgio Gosetti un mosaico di tessere strettamente intrecciate: uno sguardo sul mondo che se da un lato restituisce speranza per la forza - che propria del miglior cinema - di interpretare la realt, dallaltro dipinge una terra assediata da crudeli memorie, fantasmi inquietanti, deserti fisici e ideali. Questo mare in tempesta abbiamo voluto attraversare come moderni corsari alla ricerca del tesoro. E pensiamo di averlo trovato nel coraggio, nel sorriso, nella forza delle straordinarie donne che incontrerete alle Giornate.