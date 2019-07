LA ROYAL OPERA HOUSE - La stagione 2019-2020 in diretta nei cinema

22/07/2019, 15:00

La Royal Opera House ha annunciato i titoli della sua stagione 2019/2020 in diretta via satellite in 1500 cinema di 53 paesi del mondo.In Italia, oltre 100 cinema da Firenze a Roma, da Milano a Padova, da Torino a Napoli, trasmetteranno la nuova stagione della Royal Opera House che presenter nuove produzioni, prime mondiali e il ritorno di alcuni dei suoi capolavori pi amati.Grazie alle dirette al cinema, il pubblico di tutto il mondo pu vivere da vicino i balletti e le opere della Royal in diretta dal celebre palcoscenico di Covent Garden a Londra.In questa nuova stagione il Royal Ballet proporr alcune prime mondiali -The Dante Project, opera del coreografo Wayne McGregor, con musiche di Thomas Ads e la partecipazione dellartista Tacita Dean, di Lucy Carter e Uzma Hameed, e una prima assoluta della nuova produzione di Marston/Scarlett. Oltre a mostrare il suo volto contemporaneo, The Royal Ballet attinger dal suo ricco repertorio per la stagione 2019/20. Due punte di diamante come Coppelia e La Bella Addormentata delizieranno il pubblico, cos come l'acclamato Lago dei Cigni di Liam Scarlett, che ha debuttato la scorsa stagione. Inoltre, il pubblico del cinema potr assistere alla registrazione dello Schiaccianoci, registrato nel 2016.I grandi titoli dellopera arriveranno invece al cinema con tre nuove produzioni. Vedremo cos Bryn Terfel e Olga Peretyatko nel Don Pasquale di Donizetti; Jonas Kaufmann e Lisa Davidsen nel Fidelio di Beethoven, diretto da Antonio Pappano; Nina Stemme e Karita Mattila nell Elektra di Richard Strauss. Ci saranno poi altri capolavori come il Don Giovanni di Mozart con Erwin Schrott nei panni del protagonista, seguito da La Bohme di Puccini con Sonya Yoncheva e Charles Castonovo. Infine ci saranno Cavalleria Rusticana e Pagliacci di Mascagni, vincitore dellOlivier Award con Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak.Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.Royal OperaDon Giovannimarted, 8 ottobreRoyal OperaDon Pasqualegioved, 24 ottobreNuova produzione Royal Opera House e Opra national di Parigi e Teatro Massimo di PalermoRoyal BalletConcerto/Enigma Variations/Raymonda Act IIImarted, 5 novembreRoyal BalletCoppeliamarted, 10 dicembreRoyal BalletLo Schiaccianocimarted, 17 dicembreRoyal BalletLa Bella Addormentatagioved, 16 gennaioRoyal OperaLa Bohmemercoled, 29 gennaio 2020Royal BalletMarston/Scarlettmarted, 25 febbraio 2020world premiereRoyal OperaFideliomarted, 17 marzo 2020Royal BalletIl lago dei cignimercoled, 1 aprile 2020Royal OperaCavalleria Rusticana / Pagliaccimarted, 21 aprile 2020Royal BalletThe Dante Projectgioved, 28 maggio 2020world premiereRoyal OperaElektragioved, 18 giugno 2020