BOX OFFICE - "Spider-Man: Far from home" stacca tutti gli altri

22/07/2019, 10:19

Antonio Capellupo



Nella settimana che va dal 15 al 21 Luglio, l'Uomo Ragno si conferma il supereroe del botteghino." di Jon Watts aggiunge altri 3.097.828 al suo incredibile incasso estivo grazie a 481.980 amanti della Marvel.Resiste in seconda posizione "" di Josh Cooley con 522.861 e 87.793 spettatori.Chiude il podio l'horror "" di Gary Dauberman con un totale di 502.217 e 78.316 accessi in sala.Nessun italiano in classifica in questa settimana.Questa la Top10 secondo dati Cinetel:1 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - 3.097.828 - 481.9802 TOY STORY 4 - 522.861 - 87.7933 ANNABELLE 3 - 502.217 - 78.3164 SERENITY - 388.748 - 58.8485 EDISON - L'UOMO CHE ILLUMINO' IL MONDO - 384.234 - 66.0056 DOMINO - 137.737 - 25.5117 BIRBA - MICIO COMBINAGUAI - 86.541 - 14.0768 PETS 2 - VITA DA ANIMALI - 83.384 - 13.9409 ALADDIN - 81.745 - 12.98710 NUREYEV - THE WHITE CROW - 63.179 - 10.123