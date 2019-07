PREMIO MATTADOR 10 - Tutti i vincitori

18/07/2019, 10:47

La cornice del Gran Teatro La Fenice ha visto ancora una volta la Cerimonia di Premiazione del, una decima edizione che rinsalda il rapporto con le grandi case di produzione cinematografica italiane e che consegna una nuova classe di giovani talenti alla settima arte.Sono stati consegnati mercoled 17 luglio nella splendida cornice del Gran Teatro La Fenice di Venezia i riconoscimenti del 10 Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, Concorso di scrittura per il cinema rivolto a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni. La Giuria 2019 composta da Gianluca Arcopinto, produttore, in qualit di presidente, affiancato dalla regista Valentina Pedicini, dal romanziere e sceneggiatore Giampiero Rigosi, dallo scenografo Tonino Zera, dalla sceneggiatrice e produttrice Francesca Scanu, ha assegnato i premi dopo unattenta valutazione di una rosa di elaborati selezionati dai Lettori tra i 232 elaborati pervenuti da tutte le regioni dItalia e dallestero: 40 le sceneggiature per lungometraggio, 89 i soggetti, 96 le sceneggiature per cortometraggio, 7 le sceneggiature disegnate della sezione Dolly Illustrare il cinema.Per me stato un onore tornare a presiedere la giuria del Mattador dopo nove anni ha dichiarato Gianluca Arcopinto I ragazzi che scrivono e disegnano cinema rappresentano il futuro su cui doveroso investire attenzioni e risorse. Il Premio Mattador in Italia quello che lo fa in maniera pi appassionata ed efficace.I premi assegnati sono:Migliore Sceneggiatura per Lungometraggiodi Paolo Bontempo, 22 anni di Bergamo, Andrea Bondioli, 23 anni di Reggio Emilia,Stefano Origgi, 24 anni di Segrate (Mi), Gianluca Dario Rota, 25 anni di MonzaDomenico ha dodici anni ed pronto a trascorrere l'estate insieme ai bulli del suo quartiere, tra microcriminalit e giornate passate allo skate park. L'incontro con un mondo totalmente opposto al suo, scombiner i suoi piani.Borsa di formazione Mattador per il Miglior Soggettodi Francesco Logrippo e Giorgio M. Nicolai Mastrofrancesco, entrambi 26 anni di Roma;di Mattia Gradali, 27 anni di Piacenza, e Giulia Betti, 24 anni di Senigallia (An)Prognosi riservata un mockumentary dedicato alla rara malattia di cui soffre Ciro: allergia alle istituzioni. Le conseguenze lo debilitano e lunica cura che sembra aver trovato quella di rubare. Tutto si trasforma racconta di Ottavio che lavora in un obitorio e ama avere a che fare con i morti. Non ama altrettanto rapportarsi con i viviBorsa di formazione Dolly per la Migliore Storia raccontata per immaginidi Fu Jialiang, 21 anni di Shanxi (Cina)Una poetica interpretazione del nostro presente attraverso immagini di inquietante potenza suggestiva.Menzione Speciale della Giuria per Dolly Illustrare il cinemadi Matteo Borsato, 25 anni di Treviso, Emma Bresciani, 22 anni di Riva del Garda (Tn),Diletta Meoni, 27 anni di Prato, Roberto Todone, 25 anni di Gemona del Friuli (Ud)Un concept visivo calato in una dettagliata ambientazione e che racconta personaggi pieni di sogni.Per la sezione Corto86 dedicata alla sceneggiatura per cortometraggio, pur apprezzando la qualit media di scrittura delle sceneggiature finaliste, la giuria ha deciso di non assegnare il premio, non ritenendo nessuna delle storie raccontate adatta alla produzione di un cortometraggio.A tutti i vincitori stato consegnato il Premio dArtista Mattador 2019 ispirato al percorso artistico di Matteo. Per la decima edizione si tratta della tiratura di stampe gicle in 17 esemplari dallopera originale di LORIS CECCHINI, intitolata Pensare per immagini - I must have seen things again and again, realizzata con la tecnica dellacquerello e matita in involucro di PETG termoformato dallartista. Con le Edizioni dArte, nate nel 2010, Mattador desidera fare una dedica speciale a Matteo: le cartelle grafiche dei Premi dArtista vengono commissionate ogni anno a grandi autori dellarte contemporanea, per il 2019, nuovamente in collaborazione con GALLERIA CONTINUA San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana. Ci che produco in diverse occasioni -afferma Loris Cecchini - sono serie di lavori che utilizzano strumenti che vanno dall'acquerello alla fotografia, dall'installazione ambientale su larga scala alla micro-scultura. uno spazio che gli spettatori stessi camminano e completano. Con questo immaginario multiforme Cecchini non poteva non incontrare quello di Mattador.Nomine e Premiazione sono avvenute nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia che ha ospitato la Cerimonia conclusiva, suggellando la decima edizione del Premio Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Diplomato in decorazione pittorica, giornalista pubblicista, collaboratore al Teatro Miela e al Teatro La Fenice, Matteo ha frequentato la Facolt di Lettere e filosofia dellUniversit Ca Foscari dove, il 17 luglio 2009, il Rettore gli ha conferito la Laurea d'Onore in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo per la sua Tesi di laurea sul Cinema. Iscritto allUniversit Roma Tre al Corso di sceneggiatura, avrebbe continuato a coltivare la sua passione per il cinema con lobiettivo di intraprendere la professione di sceneggiatore. La sua motivata determinazione e la sua contagiosa energia hanno posto il seme da cui si sviluppata l'attivit dell'Associazione MATTADOR, ideatrice del Concorso.Il Premio MATTADOR da dieci anni si propone di far emergere e formare giovani talenti emergenti che scelgono di intraprendere un percorso professionale ed artistico nellambito della scrittura cinematografica. Queste righe per ricordare il Decennale del Premio Mattador sono, come sovente capita nelle ricorrenze, la duplice occasione per tirare un bilancio e per fare progetti futuri afferma il direttore artistico Fabrizio Borin per quanto riguarda progettualit e programmi a venire, consapevoli che anche le sceneggiature di film come il Decalogo di Kieslowski o I dieci comandamenti di Cecil B. De Mille sono intensa scrittura visiva, noi tutti, autori, artisti, sceneggiatori, professionisti, sostenitori, amici e staff dellArca di Mattador, con la modestia e il coraggio della gente di cinema mai priva di una accorta e vera passione artistica, cerchiamo di intercettare, salvare e conservare le decine e decine di scripts giovanili destinati a contribuire al vivaio culturale non solo nazionale della narrazione per immagini. Unavventura esaltante e difficile, una scommessa da vincere nel prossimo decennio.Alla Cerimonia, condotta dal presidente del Circolo della Stampa di Trieste, Pierluigi Sabatti, alla presenza di tutti i componenti di giuria, hanno portato il loro saluto, Maria Ida Biggi, Delegata del Rettore per le Attivit teatrali Universit Ca Foscari di Venezia, Nives Zudič Antonič, Direttrice del Dipartimento di Italianistica Universit del Litorale di Capodistria (Slovenia), Deborah Onisto, Vice Presidente Commissione Consigliare alla Cultura del Comune di Venezia.Sono intervenuti, Fabrizio Borin, direttore artistico Premio Mattador, Pietro Caenazzo, presidente Associazione Mattador, Mauro Rossi, responsabile EUT Edizioni Universit di Trieste, Gianluca Novel, location manager FVG Film Commission, Stefano Basso, produttore, curatore della sezione Dolly, Riccardo Caldura, docente di Fenomenologia Arti contemporanee Accademia di Belle Arti di Venezia, curatore del Premio dArtista Mattador, Loris Cecchini, artista, Andrea Magnani, coordinatore Mattador Workshop, i tutor Maurizio Careddu e Vinicio Canton. A conclusione, lattore Fulvio Falzarano ha letto alcuni brani tratti dalle sceneggiature premiate.I vincitori sono premiati con somme in denaro, 5.000 euro alla migliore sceneggiatura e 1.500 euro al miglior soggetto, e con qualificati percorsi di formazione dedicati allo sviluppo dei loro progetti che svolgono sotto la guida di tutor professionisti. Sono i MATTADOR WORKSHOP che riuniscono: la Borsa di formazione MATTADOR sullo sviluppo dei soggetti, la Borsa di formazione DOLLY sullo sviluppo delle storie illustrate, il Progetto CORTO86 con la realizzazione del film tratto dalla sceneggiatura vincitrice di cui lautore firma anche la regia.Maggiori informazioni sul sito www.premiomattador.it