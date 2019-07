ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Il Programma di giovedì

"Picciridda" di Paolo Licata



17/07/2019, 12:23

La Redazione



Tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, il film racconta una storia di “emigrazione passiva”, quella di Lucia, che dalla Sicilia va in Francia insieme alla nonna negli anni ’60. Alle 20:30 in Arena Minerva la proiezione del film alla presenza di Lucia che incontrerà il pubblico al termine del film.Alle 22.30 in Arena Minerva spazio ad un’altra opera prima in concorso. "" il road movie diche presenterà il film in anteprima al Festival. Quello di Simone Catania è un viaggio on the road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni interpretati daTra i momenti salienti del festival alle 18.45 nel Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi per i “Faccia a faccia con il cinema italiano” sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza:che si racconteranno in un incontro pubblico moderato dalla giornalista Fulvia Caprara, presidente della giuria lungometraggi di quest’anno.Per il concorso Documentari in Arena Logoteta gli omaggi a due grandi artisti che hanno fatto la storia del cinema. Alle 21.00 per “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti su Bernardo Bertolucci e alle 22.00 A Prescindere - Antonio De Curtis il doc su Totò di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima nazionale al festival.I Cortometraggi in concorso inizieranno in Arena Logoteta a partire dalle 20.30. The Imaginary Friends Shop di Beatrice Cecchetto e Alberto Brazzale, Like and Follow di Tobias Schlage e Brent Forrest in anteprima al festival, Rimborso Spese di Michelangelo Di Pierro.Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la replica dei doc. 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia e alle 19.20 Celles Qui Restent di Ester Sparatore.Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Il Corpo della Sposa – Flesh Out di Michela Occhipinti e alle 23.00 Picciridda di Paolo Licata.