SOLE LUNA PALERMO XIV - I vincitori

14/07/2019, 09:19

Si chiusa con unanteprima del Cous Cous Fest, la XIV edizione del, la rassegna internazionale di cinema documentario organizzata dallassociazione Sole Luna un ponte tra le culture che per sette giorni ha trasformato il Complesso di Santa Maria dello Spasimo in unisola del Cinema del reale con 68 proiezioni di cui 20 anteprime e 24 film in concorso." - dice la presidente". Soddisfatti i direttori artisticiche nella serata finale insieme ad altri Festival internazionali hanno presentato ufficialmente il progetto Film for our future network, una rete che mira a creare un impatto coinvolgendo attivamente i giovani registi per mostrare la loro capacit di informare e ispirare persone di ogni ceto sociale sulle sfide globali dellAgenda Onu 2030., dicono. Presentata la giuria speciale degli studenti formata da giovani dei Licei scientifici Albert Einstein, Benedetto Croce e dellIstituto magistrale Camillo Finocchiaro Aprile e della giuria Nuovi italiani formata da giovani stranieri che hanno scelto di studiare allUniversit di Palermo: Bienvenu Kammeugne Kamdem del Camerun, Giulia Di Fresco di Nabeul (Tunisia), Carem Ahmed di Bengasi (Libia), Majid Abuissa di Tripoli (Libia) e Taina Naiara Carvalho Braga di Salvador (Brasile). Siamo molto soddisfatti aggiunge Gabriella DAgostino, direttore scientifico del festival - anche perch abbiamo incontrato davvero tanti giovani, sia tra il pubblico, sia in riferimento ai tanti ragazzi e ragazze direttamente coinvolti nel festival. Innanzitutto le nostre due giurie speciali, quella degli studenti liceali e quella dei "Nuovi Italiani". Giovani dell'Universit di Palermo hanno inoltre collaborato nella sottotitolatura dei documentari, anche per i non udenti, e nella audio-descrizione per i non vedenti.La cifra stilistica dei film premiati quest'anno la poesia con cui vengono raccontati temi attuali come la migrazione, la vecchiaia, la disabilit, il rapporto uomo natura.Ilofferto dalla Fondazione Sicilia, andato ad "". Un film ambientato nellisola australiana di Christmas, in mezzo alloceano Indiano, che racconta la migrazione parallela di una specie protetta di granchi assistiti da un gruppo di ambientalisti durante il loro cammino e dei tanti rifugiati politici che qui vengono relegati in una struttura di alta sicurezza senza nessuna possibilit di integrazione reale. Il tema dellaccoglienza a cui tutto lOccidente chiamato e lalto livello artistico di tutti gli elementi cinematografici del racconto della regista Gabrielle Brady, hanno conquistato la giuria composta da dal regista romano Giorgio Treves, dalla documentarista sudafricana Aliki Saragas (vincitrice della scorsa edizione del Festival), dallattore palestinese Mohamad Bakri, dalla regista Costanza Quatriglio (dal 2019 direttore artistico e coordinatore didattico del CSC di Palermo), e dalla scrittrice e critica Tiziana Lo Porto. "" si legge nella motivazione - "".Il, offerto dal Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, stato assegnato a "" di Natxo Leuza Fernandez. Un film che racconta della difficolt di crescere in Gambia dove credenze, malattie e superstizioni condizionano lesistenza di bambini e donne. Questa la motivazione:. Il film si aggiudicato altri due premi, quello dellaperch, e ilIle colonna sonora ideato da Giovanni Schievano (autore anche della musica del trailer della 14 edizione del festival) andato invece a "" di Stphanie Regnier. La motivazione:Ilstato attribuito a "" di Maryam Ebrahimi come" si legge nella motivazione - "".Infine, le menzioni speciali:a "" di Maryam Ebrahimi;al film "" di Yasser Talebi;a "" di Marlene Rabaud;a "" di Shahriar Pourseyedian.