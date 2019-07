LA PASSIONE DI ANNA MAGNANI - A Torino marted 16 luglio

11/07/2019, 16:46

Dopo il successo dellíanteprima mondiale al Festival di Cannes 2019 e dellíanteprima italiana al Cinema Ritrovato di Bologna, arriva finalmente a Torino in anteprima regionale il documentariodi Enrico Cerasuolo. Il film sarŗ proiettato nella cornice del cortile di Palazzo Reale nellíambito rassegnaIntrodurranno la proiezione il regista Enrico Cerasuolo e il produttore Massimo Arvat insieme a Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte e Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema.Il film Ť un ritratto intimo e appassionato della grandissima attrice italiana, emblema del neo-realismo e icona del cinema mondiale. Anna Magnani ci parla attraverso le sue interpretazioni cinematografiche, le immagini di archivio, le testimonianze dei grandi personaggi che hanno incrociato la sua carriera e i ricordi del figlio Luca. Basato sullíutilizzo creativo di materiali díarchivio (tra cui alcuni provenienti dallíarchivio privato di famiglia) il film contiene uníintervista inedita fatta dalla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, in cui líattrice si racconta in modo intimo e senza veli.(Italia/Francia, 60 min.) Ť una co-produzione internazionale realizzata dalla casa di produzione torinese Zenit Arti Audiovisive, con Les Films du Poisson e Arte France, in collaborazione con Rai Com e Istituto Luce - Cinecittŗ, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte Ė Piemonte Doc Film Fund e del Programma Media Creative Europe. La distribuzione internazionale Ť di Rai Com.