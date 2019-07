1968 IL CASO BRAIBANTI - In post-produzione il docufilm di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese

11/07/2019, 12:07

E' in fase di postproduzione il film, diretto da Carmen Giardina e Massimiliano Plamese, "", che ripercorre la vita di Aldo Braibanti seguendo la testimonianza del nipote Ferruccio, con la partecipazione di Piergiorgio Bellocchio, Maria Monti, Lou Castel, Dacia Maraini, Elio Pecora, Alessandra Vanzi, Giuseppe Loteta e Stefano Raffo.Partigiano, poeta, drammaturgo, Aldo Braibanti ricordato soprattutto per il processo a cui fu sottoposto con laccusa di aver plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello. Dietro questa accusa cera la famiglia Sanfratello, che non accettava lomosessualit del figlio. Il processo si apr a Roma nellestate del 1968, proprio mentre nel mondo infiammava la Contestazione e si lottava per nuove libert e diritti. Pasolini, Morante, Moravia, Eco, Pannella si schierarono in sua difesa.Le musiche originali del film sono firmate da Pivio & Aldo De Scalzi.