GLASSBOY - Premiato con il riconoscimento Lazio Terra di Cinema

Samuele Rossi



10/07/2019, 19:00

GlassBoy, il nuovo progetto del regista e sceneggiatore toscano Samuele Rossi, liberamente ispirato al romanzo Il Bambino di Vetro di Fabrizio Silei - Premio Andersen 2012, il pi importante riconoscimento italiano dedicato alla narrativa per ragazzi - vincitore del bando Lazio Cinema International, stato premiato dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti con il riconoscimento Lazio Terra di Cinema. Per loccasione sono intervenuti il produttore Emanuele Nespeca, per Solaria Film, Samuele Rossi, regista e sceneggiatore, e Andrea Arru, il giovanissimo e talentuoso attore sardo che prester il volto a Pino, protagonista del film.Nonostante la giovane et, Andrea Arru, dodicenne di Ploaghe, piccolo comune del sassarese, vanta gi importanti collaborazioni con affermati nomi della moda e della fotografia, da Armani a Olivero Toscani, e dopo una prima esperienza da attore in alcuni cortometraggi parte anche del nuovo film di Toni DAngelo, Calibro 9, dove proprio in questi giorni sta lavorando accanto ad attori di rilievo come Alessio Boni e Michele Placido. Con Glassboy arriva il suo primo ruolo da protagonista assoluto.Il film, che vedr linizio delle riprese nel mese di settembre, rielaborer in chiave contemporanea l'immaginario dei grandi cult cinematografici per ragazzi a cavallo tra gli anni 80 e gli anni '90 e sar una coproduzione internazionale tra Solaria Film, Peacock Film e WildArt Film, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di MiBAC Direzione Generale Cinema, Regione Toscana APQ Sensi Contemporanei, Regione Lazio Lazio Cinema International, Eurimages e Creative Europe.