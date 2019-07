LAZIO TERRA DI CINEMA - Finanziate 16 coproduzioni

Nicola Zingaretti



Caterina Sabato



Sono stati premiati dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti i 16 vincitori della prima finestra 2019 diai quali stato assegnato un finanziamento di 5,3 milioni di euro:di Nanni Moretti,di Gabriele Albanesi,di Selma Jean DellOlio,di Samuele Rossi,di Lourenco De Almeida Barbosa De Carvalho,di Riccardo Papa,di Gianluca Jodice,di Marco Spagnoli e Tiziana Lupi,di Renato De Maria,di Tommaso Landucci,di Elisa Amoruso,di Mattia Temponi,di Dean Graig,di Jan Schomburg,di Alessandro Tonda e Pinocchio di Matteo Garrone. A tal proposito il regista, presente alla serata di premiazione del 9 luglio al WeGil ha dichiarato cheun film al quale pensa da quando piccolo:Arrivano a 79 le coproduzioni internazionali cofinanziate dallache hanno vinto 65 premi tra festival nazionali e internazionali e ottenuto 57 nomination basti pesare adello stesso Garrone che ha rappresentato il cinema italiano agli Oscar 2019 e ha raccolto successi a Cannes, ai Nastri dargento e ai David di Donatello.Sul fronte degli investimenti, anche nel 2019 sono stati stanziati 22 milioni di euro, di cui 10 destinati allavviso pubblico, gestito da Lazio Innova, che sostiene le coproduzioni internazionali grazie allattivazione dei fondi europei POR FESR 2014-2020. In 4 anni attraverso il bando sono stati assegnati 37 milioni di euro che hanno attivato investimenti per quasi 180 milioni, rafforzando la competitivit delle imprese laziali di produzione cinematografica, portando nel Lazio produttori, registi e attori di fama internazionale e, allo stesso tempo, dando impulso al turismo e valorizzando splendide location naturali, ambientali e storiche del territorio.In questi giorni si aperta la seconda finestra (con scadenza 31 luglio 2019) e il bando sar rifinanziato anche per il 2019/2020, con altri 10 milioni di euro.Anche nel 2020 lasosterr:la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (valorizzazione, conoscenza studio, conservazione patrimonio) con 850mila euro per contributi a fondo perduto;la produzione cinematografica e audiovisiva con sovvenzioni a imprese per 9 milioni di euro (Fondo Cinema e Audiovisivo);le coproduzioni con fondi POR-FESR 2014-2020 (Bando Lazio Cinema International) che vedranno nel 2020 nuovi avvisi pubblici per 10 milioni di euro;la promozione dellesercizio cinematografico: fruibilit strutturale delle sale mediante contributi a fondo perduto da 500mila euro attivit multidisciplinari con proiezioni di particolare rilevanza culturale e sociale, maggiore coinvolgimento di scuole, studenti e giovani fino a 29 anni e contributi a fondo perduto per 300mila euro;la digitalizzazione e il restauro del prodotto filmico e audiovisivo con contributi a fondo perduto a imprese laziali di post produzione;Sostegno come socio fondatore della Fondazione Cinema per Roma (Festa del Cinema e promozione e diffusione cultura cinematografica anche attraverso eventi) con un budget che sfiora gli 800mila euro;800mila euro come partecipazione alla Fondazione Film Commission per attivit di promozione del settore;Proseguimento interventi in materia di istruzione e formazione per Officina delle Arti P.P. Pasolini, Scuola Gian Maria Volont. Grazie al FSE prosegue il sostegno alprogramma di formazione Torno Subito nella sua linea specifica cinema.