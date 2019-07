SARDINIA FILM FESTIVAL 14 - Tutti i vincitori

Claudio Casale con il presidente Angelo Tantaro



08/07/2019, 14:02

Ladella quattordicesima edizione del Sardinia Film Festival va a, di Claudio Casale, gi vincitore del premio come Miglior documentario italiano durante la tappa di Villanova Monteleone., ha esordito il giovane regista romano, nel ritirare il premio consegnatogli dal Presidente del Sardinia Film Festival Angelo Tantaro.L'attore Roberto Citran ha ricevuto una menzione speciale per la sua interpretazione all'interno del cortometraggio, di Gian Marco Pezzoli.La giuria Internazionale, composta dal produttore Giannandrea Pecorelli, il Direttore Ufficio Promozione Culturale SIAE Daniela Alda Confalonieri e il giornalista Abdelkarim Oakrim, ha assegnato i premi per la sezione International, dedicata a documentari e film di finzione.Ilandato a, di Frederic Farrucci (France), perchUnastata assegnata addi Angeles Cruz (Messico).Ilassegna inoltre due premi molto peculiari, quelli delle Giurie Ristrette, formate dai detenuti del Carcere di Bancali, sezione maschile e femminile. Le volontarie della Casa Circondariale hanno tenuto a sottolineare come sette uomini, di diversa et e diversa nazionalit nella sezione protetta del carcere, che si sono sentiti protetti e insieme coinvolti nel poter assegnare un premio cos speciale. Le donne non partecipano quasi mai a iniziative esterne, raramente vengono coinvolte, ma questa volta si sono sentite gratificate da questa esperienza, che speriamo di ripetere nei prossimi anni.Ilva adi Jaime Alekos (Spagna).Laattribuisce il suo premio con voto 10/10 al cortometraggiodi Abel Goldfarb (Argentina), con la seguente motivazione:Di seguito gli altri premi del Sardinia Film Festival:di Federico Robles (Argentina)di Tommaso Fagioli (Italia)di Martin Tess (Paesi Bassi)di Michele Bernardi (Italia)di Carlos Baena (Spagna)di Claudio Casale (Italia)di Jaime Alekos (Spagna)di Flora Pesenti (Francia)di Mena Solipano (Italia)di Francesco Alessandro Cogliati (Italia)di Adriana Perra e Roberto Fara (Italia)di Chiara Porcheddu (Italia)di Alessandra Pescetta (Italia)di Frederic Farrucci (Francia)di Angeles Cruz (Messico), ha dichiarato il direttore artistico".Un grazie speciale alla Regione Sardegna, allUnesco, la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero di Giustizia, fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Alghero, Unione dei Comuni del Villanova, Universit di Sassari e Accademia delle Belle Arti Mario Sironi. Grazie a importantissimi partner come Key Lab, Confalonieri, Noi Donne 2005, Cherchi Olio e Centro Internazionale del Fumetto: con la cooperazione di tutti voi abbiamo reso indimenticabile questa edizione e ci impegneremo per crescere sempre di pi.