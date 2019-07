LA MIA CASA E I MIEI COINQUILINI - Il 9 luglio su Rai Storia

08/07/2019, 13:09

Scrittrice, traduttrice, partigiana, medaglia dargento al valor militare, Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, pi nota come Joyce Lussu la protagonista del docufilm, omaggio della regista Marcella Piccinini, che Rai Cultura propone marted 9 luglio 2019 alle 21.40 su Rai Storia.un viaggio nella storia del Novecento realizzato grazie a unintervista che Marco Bellocchio realizza nel 94 alla scrittrice nella sua casa di Fermo, nelle Marche. Al centro del racconto il periodo da esule con Emilio Lussu a Parigi, le lotte delle donne in Sardegna, le traduzioni dei poeti che scrivevano poesia utile, quella che arriva direttamente, senza troppe parole alla conoscenza di altre realt e al sentimento. Joyce traduce molti poeti tra i quali il turco Nazim Hikmeth e Agostinho Neto, che successivamente diventer presidente dellAngola. Ma limpegno di Joyce non fatto di sole parole: fondamentali sono le tappe di una sua partecipazione attiva alla lotta per unumanit pi pacifica e pi giusta.