GIRO DEI CINEMA - Tutto pronto per il secondo viaggio

Luned 8 luglio 2019 con una visita al Cinemino di Milano e al Rondinella di Sesto San Giovanni, parte il secondo. Sempre in macchina, sempre a caccia di sale innovative, due cinefili-esercenti, scenderanno lo Stivale alla ricerca delle pratiche di gestione delle sale italiane pi innovative.4000 km, 35 giorni, 25 cinema, 11 regioni, 4 presentazioni del libro(che racconta il primo Tour), partecipazione a 2 festival. I cinema selezionati sono diversi rispetto all'edizione del 2017. Sempre sale indipendenti, che non appartengono a grandi catene e, preferibilmente, indipendenti anche nella programmazione.A fianco diquest'anno ci sar, neo laureata magistrale in Methods and topics in arts management allUniversit Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con alla spalle uno stage a Parigi presso Europa Cinmas.