Buio in sala. La vecchia espressione, inconsapevole metafora di futuro, adesso ha un amaro sapore di realt. I cinema di una volta non ci sono pi, le monosale appartengono al ricordo di spettatori con i capelli bianchi. Ma un film, presentato stamane al Cinema Greenwich di Cagliari, le celebra e ci guida in un dedalo di celluloide, attraverso le sale cinematografiche della Sardegna chiuse, abbandonate e decadenti: per raccontare un pezzo di memoria collettiva e immortalare questi luoghi prima che vengano cancellati dal profilo urbano di citt e paesi., il documentario di, prodotto da Karel (col contributo di Fondazione di Sardegna, la collaborazione della Societ Umanitaria-Cineteca Sarda e Arionline, il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission), debutta in prima assoluta almarted 25 giugno 2019, a Sassari (Palazzo di citt Teatro civico, ore 18.30). Lungi dall'essere elegia del cinema e dei suoi anni pi fulgidi, "L'ultimo pizzaiolo" vuole essere la difesa di una memoria pubblica e privata che appartiene a tutti: il racconto di un recente "come eravamo" che si riverbera nella storia sociale, economica e culturale della Sardegna, e merita di non venire coperto dall'oblio. Anche dopo il fatidico cartello "Fine" o "The end".Il film ruota intorno ai ricordi e aneddoti di tre anziani proiezionisti: tre pizzaioli, appunto, ultimi sacerdoti di rito laico, un mestiere soppresso dalla tecnologia. "" riunisce in un fitto ping pong di memorie, sotto un vecchio proiettore, le voci di, storico operatore del cinema Olympia di Cagliari, entrato in cabina da ragazzino nel 1948; di, che ha lavorato nel cinema dal 1957 per diventare poi proiezionista del Moderno di Monserrato fino alla chiusura; di, che ha iniziato nel 1966 a 15 anni nel cinema Garibaldi di Villacidro per aiutare il padre, e quindi proseguire l'attivit familiare. La quarta voce quella di, cagliaritano verace, "figlio del cinema" come si definisce lui: il padre era proiezionista e rumorista gi ai tempi del muto all'Olympia, e oltre a seguire le orme paterne poi abbandonate, stato fattorino, magazziniere, distributore: una vita in mezzo alla pellicola. Ciascuno di loro porta una parola, un pensiero, un ricordo, una riflessione su un'era che si chiusa. I luoghi sono i silenziosi coprotagonisti del documentario: per loro parlano le immagini, captate dalla sensibilit fotografica di, strutture fatiscenti dietro a una serranda arrugginita abbassata, che nasconde un ventre ormai svuotato, spesso senza pi poltrone n schermo.ci accompagner attraverso le sale Due Palme e Alfieri di Cagliari, Ariston e Quattro Colonne di Sassari, Olimpia di Iglesias, Moderno di Sant'Anna Arresi, Verdi di Domusnovas, Nuovocine e Garibaldi di Villacidro, Pusceddu di Guspini, Tre Campane di Lunamatrona, Costantino di Macomer, Iris di Assemini, Vittoria di Uta, Astor di Villasor, Italia di Dorgali, Splendor di Arzachena, Astra di Olbia, Smeraldo di Jerzu." spiega il regista,- "".Le immagini dei cinema della Sardegna "disabitati" scorrono nel documentario montato dacome "" racconta ancora il regista Naitza - "".